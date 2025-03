LONDON (dpa-AFX) - Das Feuer in einem Umspannwerk nahe dem Londoner Flughafen Heathrow gilt laut Polizei nicht als verdächtig. Der Vorfall, der den größten Flughafen Europas einen Tag lang lahmgelegt hatte, werde nicht mehr als potenziell strafrechtlich relevant behandelt, teilte Scotland Yard mit.

Der Flughafen war am Freitag wegen des Brandes und eines folgenden Stromausfalls geschlossen worden. Mehr als 1.300 Flüge und etwa 200.000 Passagiere waren nach Angaben der Nachrichtenagentur PA von den Problemen betroffen, der Sender Sky News sprach sogar von bis zu 290.000 betroffenen Fluggästen. Die Beeinträchtigungen hatten auch Folgewirkungen für unzählige Reisende an verschiedenen Flughäfen in Deutschland und in anderen Ländern.

Die Entscheidung, den Flughafenbetrieb komplett einzustellen, stieß im Nachhinein auf scharfe Kritik. Energieminister Ed Miliband ordnete eine Untersuchung durch den nationalen Energiesystembetreiber an. Auch intern soll es eine Untersuchung des Krisenmanagements geben./cmy/DP/jha