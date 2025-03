Der Technologieriese verzeichnet einen beachtlichen Kursanstieg am NASDAQ trotz Marktturbulenzen, unterstützt durch strategische Fortschritte im autonomen Fahren.

Die Alphabet-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung im NASDAQ-Handel mit einem Kursanstieg um 1,5 Prozent auf 170,23 USD. Der Technologieriese demonstriert damit eine beachtliche Widerstandsfähigkeit gegen die derzeit herrschenden Marktturbulenzen. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar ein Tageshoch von 170,31 USD, nachdem es bei 169,04 USD in den Handelstag gestartet war. Mit einem Handelsvolumen von über 1,8 Millionen Aktien bestätigt sich das anhaltende Interesse der Anleger. Besonders bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass sich die Aktie deutlich vom 52-Wochen-Tief erholt hat, das am 10. September 2024 bei 147,22 USD lag - ein Zuwachs von 13,52 Prozent. Gleichzeitig besteht noch erhebliches Aufwärtspotenzial zum 52-Wochen-Hoch von 207,05 USD, was einer möglichen Steigerung um 21,63 Prozent entspricht.

Innovationen im autonomen Fahren als Wachstumstreiber

Ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung der Alphabet-Aktie ist die strategische Expansion der Tochtergesellschaft Waymo. Das Unternehmen kündigte an, seinen vollständig autonomen Fahrdienst im kommenden Jahr in Washington, D.C. einzuführen, mit dem Ziel, bereits 2026 kostenpflichtige kommerzielle Dienste anzubieten. Der als Waymo One bekannte Dienst hat sich bereits in mehreren US-Städten etabliert und führt in San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin wöchentlich über 200.000 bezahlte Fahrten durch. Diese Expansion unterstreicht Alphabets starke Position im zukunftsträchtigen Markt für autonomes Fahren. Analysten prognostizieren für die Alphabet-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 214,14 USD, was das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Zudem wird Alphabet von Finanzexperten als einer der besser positionierten Internetwerte eingestuft, die einen wirtschaftlichen Abschwung erfolgreich navigieren können - nicht zuletzt aufgrund der starken Generierung von freiem Cashflow und der Innovationen in KI-Anwendungen. Für 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie, während die Dividendenausschüttung voraussichtlich von 0,600 USD im Jahr 2024 auf 0,662 USD steigen wird.

