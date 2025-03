© Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Trump Media & Technology Group will mit dem Krypto-Dienstleister Crypto.com eine neue Investitionsplattform starten. Ziel ist es, "Made-in-America"-Finanzprodukte auf Blockchain-Basis zu entwickeln - ein ungewöhnliches Bündnis zwischen dem Social-Media-Unternehmen von Donald Trump und einem Kryptoanbieter mit Sitz in Singapur, der noch vor wenigen Monaten im Konflikt mit US-Aufsichtsbehörden stand. Wie Trump Media am Montag mitteilte, sollen börsengehandelte Fonds, die an digitale Vermögenswerte gebunden sind, künftig über eine Plattform von Crypto.com angeboten werden. Diese Produkte, darunter auch eine neue Währung namens Cronos, sollen noch in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten, …