Die Aktie des Unternehmens Bettermoo(d) Food verzeichnete am jüngsten Handelstag bemerkenswerte Schwankungen an der Börse. Im frühen Handel musste das Papier zunächst erhebliche Einbußen hinnehmen und rutschte um 22,3 Prozent auf 0,202 EUR ab. Das Tagestief wurde bei 0,200 EUR markiert, was auch dem Eröffnungskurs entsprach. Im weiteren Tagesverlauf setzte jedoch eine deutliche Erholung ein. Am Mittag befand sich die Aktie noch in einem regelrechten Tiefenrausch mit einem Abschlag von 5,8 Prozent auf 0,245 EUR, konnte sich aber am Nachmittag eindrucksvoll zurückkämpfen. In der BMN-Sitzung verzeichnete das Papier schließlich ein Plus von 5,8 Prozent und notierte bei 0,275 EUR. Das Tageshoch lag bei 0,276 EUR, was einer beachtlichen Aufholjagd im Vergleich zum Tagestiefstand gleichkommt. Der Handelsumfang belief sich auf 123 gehandelte Aktien.

Langfristige Entwicklung zeigt erhebliche Kursverluste

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bettermood Food ?

Im langfristigen Vergleich befindet sich die Bettermoo(d) Food-Aktie in einer schwierigen Position. Das 52-Wochen-Hoch wurde am 9. April 2024 bei 2,040 EUR erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert das Papier somit etwa 86,5 Prozent unter diesem Höchststand. Das 52-Wochen-Tief wurde am 18. Februar 2025 bei 0,088 EUR verzeichnet, womit der gegenwärtige Kurs immerhin rund 68 Prozent über dem Jahrestief liegt. In finanzieller Hinsicht präsentierte das Unternehmen am 27. Dezember 2024 seine Quartalszahlen für das am 31. Oktober 2024 abgeschlossene Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 CAD ausgewiesen, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (minus 0,07 CAD) darstellt. Auf der Umsatzseite konnte Bettermoo(d) Food ein Ergebnis von 60.000 CAD erzielen. Die nächste Bilanzvorlage wird für den 28. März 2025 erwartet, während die Präsentation der Q3 2026-Bilanz voraussichtlich am 26. Juni 2026 erfolgen wird.

Anzeige

Bettermood Food-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bettermood Food-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Bettermood Food-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bettermood Food-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bettermood Food: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...