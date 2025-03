Der Goldpreis notiert am Dienstagmorgen stabil bei 3016 US-Dollar und liegt damit weiterhin über der markanten 3000er-Marke. Innerhalb von 24 Stunden verlor der Kurs zwar leicht um -0,10 %, doch im Wochenvergleich ergibt sich ein Plus von 0,35 %. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt damit intakt - ein deutliches Zeichen für das anhaltende Interesse von Investoren an Gold als sicherer Anlageform.Anzeige:Geopolitische Spannungen, insbesondere die jüngsten Ankündigungen neuer US-Zölle durch Präsident Donald Trump, sorgen ...

