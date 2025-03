DJ MÄRKTE USA/Wall Street von schwachen Daten gebremst

DOW JONES--Nach der Rally zu Wochenbeginn ist die Luft an der Wall Street am Dienstag raus. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,1 Prozent auf 42.545 Punkte, der S&P-500 stagniert und der Nasdaq-Composite steigt um 0,2 Prozent. Eine Schrecksekunde mit nachgebenden Kursen erleben die US-Börsen mit schwachen Daten zum Verbrauchervertrauen. Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im März zum vierten Mal in Folge abgeschwächt und dies deutlicher als vorausgesagt. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trumpe zeige offenbar Wirkung, heißt es im Handel.

Hatten am Vortag noch Hoffnungen die Runde gemacht, die geplanten US-Zölle würden weniger deutlich und umfassend ausfallen, als ursprünglich befürchtet, kommen nun wieder vermehrt Zweifel. Zwar hat Trump in Aussicht gestellt, die für nächsten Monat angekündigten Gegenzölle gegen US-Handelspartner abzumildern und einige Länder davon auszunehmen, doch bleiben Anleger skeptisch. "Ich wäre weiter vorsichtig, was eine kurzfristige Aktienrally angeht", sagt Pepperstone-Stratege Michael Brown. "Die Unsicherheit in Bezug auf die Handelspolitik wird noch einige Zeit hoch bleiben, wobei der 2. April eher den Beginn als das Ende dieser lang anhaltenden Zollgeschichte markieren wird".

Renditen mit Daten auf Rückzug

Nach der Renditerally am Rentenmarkt des Vortages fallen die Renditen nun mehrheitlich. Die zehnjährige US-Staatsanleihe wirft nun 4,301 Prozent ab nach zuletzt 4,331. Denn neben dem schwachen Verbrauchervertrauen werden die Anleihen auch von den geringer als gedacht ausgefallenen Hausverkäufen sowie von der enttäuschenden Umfrage der US-Notenbankfiliale in Richmond zur Geschäftsaktivität gestützt. Insgesamt liefern die Daten wenig Argumente für Konjunkturoptimismus und stehen daher eher für Zinssenkungen. Dazu passend gibt der Dollar seine Vortagesgewinne zum Teil wieder ab - der Dollarindex verliert 0,1 Prozent.

Die Ölpreise drehen mit den schwachen Daten ins Minus - wenn auch nur knapp. Die Daten entfachten Nachfragesorgen, heißt es. Dollar-Schwäche, sinkende Marktzinsen und Konjunkturpessimismus stützen derweil den Goldpreis, die Feinunze verteuert sich um 0,4 Prozent.

Boeing ziehen an

Unter den Einzelwerten fällt die Tesla-Aktie nach der Vortagesrally um 0,2 Prozent. Der Absatz in Europa ist im Februar um 40 Prozent eingebrochen ist. Tesla konnte damit nicht vom breiten Trend steigender Verkäufe batterieelektrischer Fahrzeuge profitieren. Eine Rolle dabei dürften die von vielen kritisch gesehenen politischen Aktivitäten von Tesla-Chef Elon Musk spielen.

Boeing gewinnen 0,8 Prozent. Der Flugzeugbauer versucht, eine frühere Vereinbarung zurückzuziehen, sich in einem langwierigen Strafverfahren schuldig zu bekennen, in dem das Unternehmen beschuldigt wurde, die Aufsichtsbehörden vor zwei tödlichen Abstürzen getäuscht zu haben, wie das Wall Street Journal berichtet.

KB Home sinken um 4,2 Prozent. Der Eigenheimbauer hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes enttäuscht. Trump Media, der Betreiber der Sozialen Plattform Truth Social, mehrheitlich im Besitz von Präsident Trump, hat eine Vereinbarung mit Crypto.com zur Einführung börsengehandelter Fonds und Produkte unterzeichnet. Der Kurs zieht um 8,1 Prozent an.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.544,87 -0,1% -38,5% +0,1% S&P-500 5.769,26 +0,0% +1,7% -1,9% NASDAQ Comp 18.233,64 +0,2% +45,0% -5,8% NASDAQ 100 20.240,29 +0,3% +59,8% -4,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0809 +0,1% 1,0803 1,0799 +4,4% EUR/JPY 161,9120 -0,6% 162,8130 162,7370 -0,0% EUR/CHF 0,9531 -0,0% 0,9536 0,9546 +2,0% EUR/GBP 0,8346 -0,2% 0,8361 0,8360 +1,1% USD/JPY 149,7925 -0,6% 150,7165 150,6935 -4,2% GBP/USD 1,2951 +0,2% 1,2920 1,2917 +3,2% USD/CNY 7,1825 -0,0% 7,1826 7,1816 -0,4% USD/CNH 7,2644 +0,0% 7,2642 7,2641 -0,9% AUS/USD 0,6307 +0,4% 0,6283 0,6279 +1,5% Bitcoin/USD 87.743,05 +0,3% 87.461,25 88.399,90 -6,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,92 69,11 -0,3% -0,19 +24,2% Brent/ICE 73,00 73,03 -0,0% -0,03 -3,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3022,47 3011,70 +0,4% 10,77 +14,8% Silber 31,14 30,50 +2,1% 0,64 +9,2% Platin 911,16 902,48 +1,0% 8,68 +3,1% Kupfer 5,21 5,09 +2,2% 0,11 +28,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2025 12:16 ET (16:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.