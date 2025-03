München (ots) -Mit dem digitalen Relaunch vereint Premium Medical Circle (https://premiummedicalcircle.com/de) erstmals beide zentralen Säulen - das renommierte Ärztenetzwerk und die journalistische Qualität von Premium Quarterly - auf einer gemeinsamen Plattform. Entstanden ist ein digitales Zuhause für alle, die fundierte Informationen, medizinische Orientierung und inspirierende Inhalte rund um Gesundheit, Wellbeing und Prävention suchen.Die neue Website bringt User*innen und Ärzt*innen zusammen.Was bislang getrennt gedacht wurde - hochwertiger Gesundheitsjournalismus und medizinische Exzellenz - ist ab sofort vereint und bietet Nutzer*innen einen kuratierten Zugang zu Gesundheit, Prävention und Wellbeing.Leser*innen finden auf der Plattform hochwertige Inhalte mit medizinischem Anspruch und gesundheitlich relevanten Themen: Ob wissenschaftliche Beiträge zu Longevity, Mental Health und hormonellen Veränderungen während der Wechseljahre oder neueste Erkenntnisse über Wirkstoffe in der ästhetischen Medizin. Dabei begegnen sie den Ärzt*innen des Netzwerks auf Augenhöhe - als Autor*innen, Interviewpartner oder fachliche Impulsgeber. So entsteht ein Umfeld, das Vertrauen schafft, Inspiration bietet und medizinisches Wissen greifbar macht. "Wir sehen, wie viel Zeit Menschen heute damit verbringen, medizinische Informationen zu suchen - und dabei oft auf oberflächliche oder widersprüchliche Inhalte stoßen. Unsere Plattform bietet eine verlässliche Antwort: Sie vereint ärztliche Expertise, medizinische Tiefe und journalistische Qualität in einem modernen, vertrauensvollen Umfeld. Für Leserinnen und Leser, die Orientierung auf hohem Niveau suchen. Und für Ärztinnen und Ärzte, die ihre Kompetenz sichtbar machen und die Zukunft der Spitzenmedizin mitgestalten möchten", sagt Stephanie Neureuter, CEO & Founder von Premium Medical Circle.Mit dem Relaunch rückt auch das medizinische Netzwerk von Premium Medical Circle - bestehend aus über 120 herausragenden Fachärzt*innen aus aktuell acht Fachbereichen - stärker in den Fokus. Eine optimierte Expertensuche, wissenschaftliche Hintergrundbeiträge und ein umfassendes Glossar zu modernen Diagnose- und Therapiemethoden unterstützen Patient*innen dabei, Entscheidungen zu treffen und schnell Zugang zu den besten Spezialist*innen in ihrer Region zu finden.Neben dem digitalen Angebot erscheint Premium Quarterly weiterhin viermal jährlich als hochwertiges Printmagazin. Ergänzt wird die digitale Gesundheitsplattform durch Social Media Formate, Video-Content und den Podcast "FEEL GOOD, LIVE BETTER", in dem Expert*innen aus Medizin, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam mit Stephanie Neureuter über relevante Trends sprechen.Pressekontakt:Premium Medical CirclePia LandgrebePR & CommunicationsPia.landgrebe@premiummedicalcircle.com+49 176 643 75787Original-Content von: PREMIUM Medical Circle GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175006/5998835