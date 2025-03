PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die bedeutendsten Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag deutlich zugelegt. Unterstützung kam zunächst am Morgen durch die Erholungsrally an den US-Börsen am Montag. Hinzu kamen dann vor allem positive Signale aus Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, das Ifo-Geschäftsklima, hatte sich wie von Ökonomen erwartet aufgehellt. "Vor allem das Verarbeitende Gewerbe blickt spürbar optimistischer in die Zukunft", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. "Hier dürften sich die zu erwartenden milliardenschweren Infrastrukturausgaben positiv niederschlagen."

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,09 Prozent höher bei 5.475,08 Punkten. Zum Rekordhoch von Anfang März fehlen keine zwei Prozent mehr. Außerhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,30 Prozent auf 8.663,80 Zähler. Der Schweizer SMI legte nach zunächst deutlicheren Gewinnen am Ende nur um 0,10 Prozent auf 13.013,15 Punkte zu./ck/he

EU0009658145, EU0009658160, CH0009980894, GB0001383545