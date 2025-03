Die nordische Investmentgesellschaft CapMan Plc hat mehrere zukunftsweisende Entscheidungen bekannt gegeben, die für Aktionäre von erheblicher Bedeutung sind. Der Verwaltungsrat beschloss die Einführung eines neuen langfristigen aktienbasierten Anreizplans für Führungskräfte und Schlüsselmitarbeiter. Der als "Performance Share Plan 2025" bezeichnete Plan soll die Interessen der Aktionäre und Mitarbeiter in Einklang bringen sowie wichtige Talente im Unternehmen halten. Der Plan besteht aus jährlich beginnenden dreijährigen Leistungsperioden, wobei die erste Periode am 1. April 2025 startet und bis zum 31. März 2028 läuft. Für diesen ersten Zeitraum können bis zu 350.000 CapMan-Aktien zugeteilt werden, was einer maximalen Bruttovergütung von 1.575.000 Aktien entspricht, falls alle Leistungsziele vollständig erreicht werden. Die Zielgruppe umfasst etwa 25 Teilnehmer, darunter alle Mitglieder der Geschäftsleitung und den CEO. Die potenziellen Belohnungen basieren auf der Erreichung von Leistungszielen, die mit der Gesamtaktionärsrendite, dem Wachstum des Gebührengewinns und Nachhaltigkeitszielen verknüpft sind.

Hauptversammlung genehmigt Dividendenausschüttung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CapMan Oyj B ?

Parallel dazu fand die Jahreshauptversammlung von CapMan statt, bei der wichtige Entscheidungen zur Kapitalallokation getroffen wurden. Die Aktionäre genehmigten den Vorschlag des Verwaltungsrats für eine Gesamtdividende von 0,14 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024. Diese setzt sich zusammen aus einer sofortigen Ausschüttung von 0,07 Euro pro Aktie und einer möglichen zusätzlichen Dividende in gleicher Höhe, über die der Verwaltungsrat später entscheiden kann. Die erste Dividendenzahlung erfolgt am 3. April 2025 an alle am 27. März 2025 im Aktienregister eingetragenen Anteilseigner. Der Verwaltungsrat plant, über die zusätzliche Dividende in seiner für den 15. September 2025 anberaumten Sitzung zu entscheiden. Zudem wählte die Hauptversammlung sechs Mitglieder in den Verwaltungsrat, darunter Joakim Frimodig als Vorsitzenden und Mammu Kaario als stellvertretende Vorsitzende. Die Versammlung erteilte dem Verwaltungsrat auch die Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien sowie zur Ausgabe neuer Aktien und Sonderrechte, die zum Bezug von Aktien berechtigen, jeweils bis zu einer Höchstzahl von 17.500.000 Aktien. Diese Entscheidungen unterstreichen die Strategie von CapMan, Aktionärswerte zu steigern und gleichzeitig finanzielle Flexibilität für zukünftiges Wachstum zu bewahren.

Anzeige

CapMan Oyj B-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CapMan Oyj B-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten CapMan Oyj B-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CapMan Oyj B-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CapMan Oyj B: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...