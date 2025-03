Der Rüstungswert legte im XETRA-Handel um 0,4 Prozent zu und nähert sich nach starker Erholung vom Oktober-Tief seinem Jahreshöchststand bei steigenden Dividendenerwartungen.

Die RENK-Aktie zeigte am Dienstagnachmittag eine erfreuliche Entwicklung im XETRA-Handel. Das Wertpapier konnte um 0,4 Prozent zulegen und erreichte einen Wert von 43,26 Euro. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 44,00 Euro verzeichnet. Das Handelsvolumen belief sich auf 537.201 gehandelte Aktien. Diese positive Entwicklung ist besonders bemerkenswert im Kontext der jüngsten Kursentwicklung: Mit einem aktuellen Kurs von 43,26 Euro liegt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 17,71 Euro, das am 17. Oktober 2024 erreicht wurde - ein Unterschied von beeindruckenden 59,07 Prozent. Zum historischen Höchststand von 49,90 Euro, der am 19. März 2025 erreicht wurde, fehlen dem Papier derzeit noch 15,35 Prozent. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,444 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,300 Euro darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,03 Euro.

Börsenumfeld zeigt Aufwärtstrend

Die positive Entwicklung der RENK-Aktie findet in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld statt. Der DAX konnte sich nach anfänglicher Unsicherheit am Dienstag deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 23.000 Punkten stabilisieren. Nach vier Verlusttagen in Folge scheint der deutsche Leitindex einen Stabilisierungsversuch zu wagen. Diese Erholung erfolgt trotz durchwachsener Signale aus Asien und einer fehlenden Impulswirkung der US-Börsen, die den europäischen Märkten seit Jahresbeginn deutlich hinterherhinken. Für zusätzlichen Optimismus sorgte der Anstieg des ifo-Geschäftsklimas, das im März um 1,4 Punkte auf 86,7 Punkte zulegte - ein Wert, der den Erwartungen der Volkswirte entsprach und von ifo-Präsident Clemens Fuest mit den Worten "Die deutsche Wirtschaft hofft auf Besserung" kommentiert wurde.

