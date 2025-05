FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Puma-Aktien haben am Donnerstag kräftigen Rückenwind von Quartalszahlen und dem Ausblick des Sportartikelherstellers auf das laufende Jahr bekommen. Der Kurs schnellte um 7,5 Prozent nach oben und erreichte ein Hoch seit dem Einbruch Mitte März, als Puma wegen Handelskonflikten und starken Währungsschwankungen vor einem Gewinnrückgang gewarnt hatte.

Am Markt hieß es, die Stimmung sei vor den Resultaten sehr negativ gewesen. Allgemein sei mit einem schwachen ersten Quartal gerechnet worden. Tatsächlich seien die Ergebnisse nun etwas besser gewesen als gedacht, urteilte Analyst Robert Krankowski von der UBS. Überraschenderweise sei außerdem der Ausblick für 2025 nicht zurückgezogen worden. Die im laufenden Jahr schwer gebeutelte Aktie verwandelte die jüngste Stabilisierung in eine schwungvolle Erholung. Noch Ende April hatte sich ihr Wert seit dem Jahreswechsel quasi halbiert.

Puma hängte am Donnerstag Adidas ab. Die Aktien des Konkurrenten stiegen im Dax lediglich um 1,7 Prozent. Die Adidas-Anteile stehen 2025 allerdings bislang viel besser da als Puma, denn während ihr bisheriger Jahresverlust bei elf Prozent liegt, beträgt er bei Puma rund 43 Prozent. In New York werden die Papiere von Nike am Donnerstag vorbörslich 2,1 Prozent höher gehandelt./tih/ck/jha/

