FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando von 40 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er rechne damit, dass sich der Online-Modehändler "mit einem relevanten Sortiment sowie einer inspirierenden Kundenansprache ("Stories auf Zalando") von der schwachen Entwicklung im stationären (deutschen) Modehandel habe abkoppeln können, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf das erste Geschäftsquartal. Das sukzessive Ausrollen des neuen Treueprogramms in den europäischen Märkten sollte im Jahresverlauf zu einer Wachstumsbeschleunigung im Quartalsvergleich beitragen. Die angekündigte Übernahme des Wettbewerbers About You hält Maul für strategisch sinnvoll, da Zalando damit die Konsolidierung des europäischen Online-Modehandels aktiv vorantreibe. Zalando will seine Ergebnisse für das erste Quartal am 6. Mai veröffentlichen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 16:54 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 16:58 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111