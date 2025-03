DJ Aktien Schweiz beenden zweitägige Durststrecke

DOW JONES--Nach den Verlusten der vergangenen zwei Sitzungen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag nur ganz leicht erholt. Der Markt habe auf die fiskal- und geldpolitischen Impulse aus Europa gesetzt und Konjunkturoptimismus gespielt, hieß es im Handel auch mit Blick auf Deutschland, wo sich der wichtige Ifo-Geschäftsklimaindex weiter erholt hatte. Hinzu kamen Hoffnungen, der Zollstreit mit den USA könnte deutlich beruhigt werden. US-Präsident Donald Trump hatte entsprechende Signale gesandt. Zudem will EU-Handelskommissar Maros Sefcovic in die USA fliegen, um mit der US-Regierung über Zölle zu verhandeln.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 13.013 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 22,69 (zuvor: 17,36) Millionen Aktien. Gesucht waren europaweit Bankentitel, in der Schweiz legten UBS um 1,7 Prozent zu. Kühne & Nagel gaben dagegen mit einem enttäuschenden Jahresausblick 4 Prozent nach. Der Logistiker rechnet 2025 mit einem Betriebsergebnis, das laut den Analysten von Stifel in der Mitte der Spanne unter den Erwartungen liegt. Ähnlich äußerte sich auch die UBS.

Holcim (+0,3%) sieht für die US-Tochter Amrize bis 2028 ein jährliches EBITDA-Wachstum von 8 bis 11 Prozent. Das machte Amrize zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Sektor, urteilte die RBC. Marktteilnehmer zweifelten jedoch etwas an der Erreichbarkeit der Ziele. Der Baustoffkonzern plant eine Ausgliederung der US-Tochter bis Ende des ersten Halbjahrs, was eine der größten Transaktionen des Jahres in der Branche werden dürfte. Bei Alcon (-0,3%) gab es positive und negative Analystenkommentare.

Unter den Nebenwerten zogen Baloise um 4,3 Prozent an. Die Gesellschaft blickte auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Die vor Kurzem vorgestellte Refokussierungsstrategie sei erfolgreich angelaufen, hieß es. Auch Medacta (+5%) wusste mit den Geschäftszahlen 2024 zu überzeugen, Skan (+3,5%) verbuchte eine deutliche Gewinnsteigerung und einen starkem Auftragseingang 2024.

