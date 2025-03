Beste Kryptowährungen mit Potenzial für den Bullenmarkt 2025

Einige beste Kryptowährungen mit Potenzial konnten sich schon seit ihrem Start hervorragend entwickeln und könnten nach ihrer Börseneinführung enorme Gewinne verbuchen. Um welche es sich dabei handelt, erfahren Sie jetzt hier.

Beste Kryptowährungen mit Potenzial Nr. 1: Best Wallet

Das vermutlich wichtigste Tool für das Web3 stellen die digitalen Geldbörsen dar, weil diese mittlerweile wie im Beispiel der Best Wallet eher zu einer Art Portal zu den Diensten wie Play-to-Earn-Spielen, digitaler Kunst, DeFi, KI und mehr sind. In dieser Hinsicht stellt sich die Best Wallet mit mehr als 60 verschiedenen Chains besonders vielseitig auf.

Ebenso wird ein eigener Handelsplatz zur Verfügung gestellt, sodass die unsicheren, zentralen Kryptobörsen erspart bleiben können. Stattdessen gewährt die Best Wallet Sicherheit auf institutionellem Niveau, wobei die Nutzer die vollständige Kontrolle über ihre digitalen Assets behalten, sodass sie sich weniger Sorgen über einen Vermögensverlust machen müssen.

Besonders nützlich wird die Best Wallet dank zahlreicher Funktionen wie Preisvergleich der Börsen und passive Einkommen mit Kryptowährungen. Diese ermöglichen wiederum, dass die Anleger das Beste aus ihren Investments herausholen können, wobei mehr als 200 DeFi- und 20 Cross-Chain-Protokollen verwendet werden.

Sehr beliebt ist vor allem die Funktion für Krypto-Presales, da Anleger mit frühen Einstiegen höhere größere Renditen erzielen können. Dies haben zudem zahlreiche Beispiele bewiesen wie Catslap mit einem Kursplus von mehr als 7.000 % oder Pepe Unchained mit über 700 %. Bald sollen auch noch eine eigene Kreditkarte für Fiatzahlungen und mehr folgen.

Die Best Wallet ist außerordentlich vielseitig aufgestellt und das eigene Portal mit Web3-Apps von Partnern bietet ebenso einiges an Skalierungspotenzial. Aus diesem Grunde konnte die App in weniger als einem Jahr schon mehr aktive Nutzer als die jahrelang etablierte MetaMask erreichen. Ebenso erfolgreich entwickelt sich derzeit der Presale mit 11,38 Mio. USD.

Angesichts des Wachstums der monatlichen App-Installationen von 93 % stellt der Vorverkauf nun einen optimalen Einstiegspunkt dar. Während diesem können die $BEST-Coins für zahlreiche Vorteile wie Rabatte und höhere Zinsen noch für weniger als 30 Stunden unter dem späteren Listungspreis für 0,024475 USD gekauft werden.

Beste Kryptowährungen mit Potenzial Nr. 2: Solaxy

Bei den wichtigen On-Chain-Parametern wie Anzahl täglich aktiver Wallets und Transaktionen hat Solana schon die Führung unter den Layer-1s eingenommen. Dennoch hat dieser Erfolg auch einige Probleme verursacht, weil die Blockchain dabei aufgrund der Überlastungsprobleme Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden ist, was jetzt Solaxy lösen soll.

So lassen sich mithilfe der innovativen Skalierungslösung etwa die Abbrüche der Transaktionen und die Ausfälle des Netzwerkes vermeiden. Somit wird Solana deutlich zuverlässiger und sicherer, was wichtige Faktoren für die institutionelle Adoption darstellen. Schließlich kann es ansonsten sehr teuer werden, wenn wichtige Transaktionen nicht exekutiert werden.

Darüber hinaus adressiert das Solaxy-Team einige Kernprobleme wie die Einhaltung von Datenschutz und Bankgeheimnis bei transparenten Blockchains. Für diesen Zweck verwendet es zkProofs, die ohne die Preisgabe von sensiblen Daten diese bestätigen können. Damit wird nicht nur für eine höhere Sicherheit, sondern auch eine leichtere Adoption gesorgt.

Ebenso kann Solaxy mit seinen fortschrittlichen Technologien die Eigenschaften von Solana verbessern. So sind dank der Layer-2 auch eine höhere Geschwindigkeit und niedrigere Gebühren möglich, was die Hauptgründe für die hohe Nachfrage nach SOL waren. Ähnliches könnte nun auch Solaxy ereignen, dass sich als erste Layer-2 von Solana positioniert.

Ein weiterer Grund war der große Erfolg im Memecoin-Sektor, weshalb für diesen Bereich ein eigenes Launchpad herausgegeben werden soll. Damit wächst wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass es einen ähnlichen Ansturm wie in letzter Zeit die anderen Launchplattformen wie Four.Meme, Sun.Pump und vor allem Pump.Fun erreichen könnte.

Der digitale Rohstoff $SOLX des fortschrittlichen Blockchain-Ökosystems bietet ein großes Potenzial für den Bullenmarkt und kann noch für weniger als 26 Stunden für 0,001674 USD gekauft werden. Mit einer beeindruckenden Finanzierungssumme von 27,85 Mio. USD zählt Solaxy Börsendebüt zu einer der meisterwarteten Listungen in diesem Jahr.

Beste Kryptowährungen mit Potenzial Nr. 3: Meme Index

Einen ähnlichen Erfolg wie die Anlageklasse der Fonds könnte jetzt auch Meme Index im Memecoin-Sektor verzeichnen. Denn das Projekt nutzt eines der am meisten gewählten Anlagevehikel, um es mit dem am häufigsten an den dezentralen Kryptobörsen gehandelten Sektor der vergangenen Zeit zu kombinieren sowie die größten Schwachstellen zu lösen.

Mithilfe von Meme Index lassen sich etwa die hohen Risiken auf dem Memecoin-Markt durch eine Streuung der Investments besser unter Kontrolle bekommen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt von diesem Ansatz ist, dass auch leichter die vielversprechendsten neuen Coins mit ins Portfolio gelangen.

Damit die besten Memecoins nicht übersehen werden, schließt sich bei Meme Index eine Gemeinschaft von Memetoken-Enthusiasten zusammen. Somit soll mit der dezentralen Governance und Abstimmungen dem überwältigenden Angebot von Tausenden neuen Coins, die im Sekundentakt erscheinen, intelligenter und strategischer begegnet werden.

Allerdings können Anfänger nicht nur von einer besseren Zusammensetzung, sondern auch der Berücksichtigung weiterer wichtiger Aspekte profitieren, um höhere Renditen zu erzielen. Dazu gehören unter anderem bessere Ein- und Ausstiege durch die Berücksichtigung der Liquiditätsflüsse wie durch Leitzinsänderungen oder marktunabhängige Long-Short-Strategien.

Zu einigen der größten Vorteile gehören auch Kostenersparnisse, da mit einer Transaktion viele Assets und sogar passive Einkommensströme erworben und liquidiert werden können. Somit werden ebenso viel Zeit und Mühe gespart und das Beste aus den Investments gemacht. Ebenso lassen sich Chance und Risiko mit diversen Fonds flexibel anpassen.

Meme Index bietet ein großes Potenzial, da es durch die dezentrale Governance die Interessen der Gemeinschaft verfolgt. Somit wird eine besonders große Fairness erlangt und künftigen Innovationen Spielraum geschaffen, sodass etwa auch Fonds für andere Memecoin-Narrative, Kryptosektoren und Investmentstrategien denkbar sind.

Das Projekt des noch weniger als 6 Tage laufenden Vorverkaufs startet Anfang April. Angesichts der Abverkäufe und günstigen Einstiegskurse ist dies vermutlich ein optimaler Zeitpunkt. Noch können die für den Kauf der Fondsanteile notwendigen $MEMEX-Token für den ermäßigten Preis von 0,0166883 USD bezogen werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.