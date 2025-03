DJ USA wollen Russland bei Schwarzmeer-Waffenstillstand mit Exporten helfen

Von Alexander Osipovich und Laurence Norman

DOW JONES--Die Trump-Regierung will Russland bei der Erhöhung der Exporte von Getreide und Düngemitteln für den Weltmarkt unterstützen. Dazu hat sich die US-Regierung als Teil einer von den USA vermittelten Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine über eine Beendigung der Gewalt im Schwarzen Meer bereiterklärt.

Ukrainische Schläge mit Marschflugkörpern und Drohnen haben die russische Marine gezwungen, sich aus großen Teilen des Schwarzen Meeres zurückzuziehen. Zudem wurden russische Verkäufe von Getreide und Düngemitteln durch die Sanktionen der EU eingeschränkt.

Die G7-Länder haben den Zugang russischer Schiffe zu europäischen Häfen stark eingeschränkt, was zunächst die Preise für Düngemittel weltweit in die Höhe trieb und die russischen Exporte der Produkte drückte. Die Länder untersagten auch Transaktionen mit den meisten der größten russischen Banken, was die Zahlungen für Düngemittel und Getreide erschwerte.

March 25, 2025 12:57 ET (16:57 GMT)

