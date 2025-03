Hierzulande gib es rund 25 börsennotierte Firmen, die dieses Jahr ihre Dividenden ganz oder teilweise steuerfrei "aus der Substanz" ausbezahlen. Ein der ersten ist 2025 ein Medienunternehmen aus Hamburg Details zur geplanten Dividendenzahlung:Auf der Hauptversammlung des Medienunternehmens Edel SE & Co. KGaA soll am 27. März 2025 eine Dividende von 30 Cent je Aktie beschlossen werden. Der Ex-Tag ist am 28. März , der Zahltag am 1. April. Dividendenberechtigt ...

