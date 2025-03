Der Medizintechnik-Spezialist erlebt eine beachtliche Kurssteigerung von 1,9% auf 68,55 Euro und setzt damit seinen Erholungstrend seit dem Jahresbeginn fort.

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg. Im XETRA-Handel kletterte der Wert im Tagesverlauf um 1,9 Prozent auf 68,55 Euro. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie ein Tageshoch von 69,90 Euro, nachdem sie bei 66,75 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 109.788 Aktien. Besonders bemerkenswert ist die Erholung vom 52-Wochen-Tief: Am 15. Januar 2025 war der Kurs bis auf 44,28 Euro gefallen, seither konnte die Aktie einen Zuwachs von rund 54,8 Prozent verbuchen. Zum 52-Wochen-Hoch von 120,00 Euro, das am 27. März 2024 markiert wurde, besteht derzeit allerdings noch ein Abstand von etwa 75 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Finanzexperten mit einer Dividende von 0,687 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,600 Euro darstellen würde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 62,58 Euro.

Ausblick und Prognosen für 2025

Der Blick auf die kommenden Monate zeigt weitere wichtige Termine für Anleger: Die Vorlage der Q2-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 wird für den 14. Mai 2025 erwartet. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2025 einen Gewinn von 1,95 Euro je Aktie. Die positive Kursentwicklung von Carl Zeiss Meditec fügt sich in das allgemein freundliche Börsenumfeld ein, wie die jüngsten Entwicklungen im MDAX und TecDAX zeigen, in denen das Unternehmen gelistet ist. Beide Indizes verzeichneten in den vergangenen Handelstagen Kursgewinne. Trotz der aktuellen Erholungstendenz liegt der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie noch deutlich unter dem Niveau vom Frühjahr 2024, was auf die herausfordernde Marktphase hinweist, die das Unternehmen in den letzten Monaten durchlaufen hat.

