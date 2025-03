Erst gut gestartet, nun aber stark nachgelassen: So könnte man die Lage der Elektromobilität in der Schweiz zusammenfassen. Was die Ursachen dafür sind und in welchem Bereich die Eidgenossen trotzdem vorne sind, verrät Krispin Romang, Direktor von Swiss eMobility, in dieser Episode unseres Podcasts. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Nach einem vielversprechenden Start in die Elektrifizierung steht das Land ...

Den vollständigen Artikel lesen ...