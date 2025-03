McDonald's hat Starbucks nach einem Jahrzehnt von der Spitze verdrängt und sich als wertvollste Restaurantmarke der Welt positioniert. Lange Zeit dominierte der Kaffee-Riese die Szene, doch nun hat der Burger-Gigant die Führung übernommen - und das nicht ohne Grund. Ein aktueller Bericht der Beratungsfirma Brand Finance zeigt, wie unterschiedlich die Entwicklungen der beiden Konzerne in den vergangenen Monaten verlaufen sind.McDonald's hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es sich an veränderte ...

