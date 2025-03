Veza, ein führender Anbieter von Lösungen der Identitäts- und Cybersicherheit, kündigt erfreut den Beginn seiner Operationen in Europa, im Nahen Osten und in Afrika sowie die Ernennung von Ismet Geri als erste europäische Führungskraft des Unternehmens an. Herr Geri ist ein in der Unternehmensführung erfahrener Manager und schaut auf über 20 Jahre der Tätigkeit im Sektor der Identitäts- und Cybersicherheit zurück. Als künftiger Vizepräsident für den Verkauf in den genannten Regionen leitet und beaufsichtigt er das Wachstum und die strategischen Initiativen von Veza auf dem Märkten in Europa und Nahost.

Geri bringt umfassende Erfahrung in Führungspositionen zu Veza mit: Er war Exekutivkraft in mehreren Software- und Cybersicherheits-Unternehmen. Als Letztes leitete Geri die internationale Geschäftstätigkeit von Axonius und erzielte in weniger als fünf Jahren ein Wachstum von null auf über 100 Millionen Dollar jährlicher wiederkehrender Einnahmen. Vor seinem Erfolg bei Axonius war Geri CEO und Vorstandsmitglied einer Startup-Firma im Identitätssektor. Außerdem übte er Funktionen als leitender Angestellter bei global führenden Unternehmen wie ForgeRock, Proofpoint, Infoblox und Juniper Networks aus. Alle diese Firmen verzeichneten während seiner Wirkungszeit erfolgreiche Börsengänge (IPOs).

"Veza befindet sich in einer einzigartigen Position, um die Welt der Identitäts- und Cybersicherheit umzugestalten, und ich freue mich, bei unserer Expansion nach Europa zu diesem dynamischen Team zu gehören," sagte Ismet Geri. "Die Nachfrage nach fortschrittlichen Identitäts- und Sicherheitslösungen steigt. So erwarte ich es mit Freude, die Aufgabe von Veza voranzutreiben, nämlich unseren Kunden in Europa skalierbare, effektive und bewährte Lösungen der Cybersicherheit zu bieten."

Neben seinem geschäftlichen Scharfsinn und seiner unternehmerischen Erfahrung hat Geri einen Doktortitel in Optoelektronik der französischen Universität von Rouen. Dort forschte er am französischen Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung). Darüber hinaus hat er einen Mastertitel in Computerwissenschaften der Ecole d'ingénieur Esigelec (Ingenieurhochschule) in Rouen. So ist Geri aufgrund seiner Fachkenntnisse in Technologie und seiner Führungsqualitäten die ideale Person, um Vezas regionale Expansion zu leiten.

"Ismets tiefgehende Fachkenntnisse in der Identitäts- und Cybersicherheit und seine bewährten Fähigkeiten, stark wachsende Unternehmen aufzubauen und zu skalieren, machen ihn zur idealen Führungskraft für unsere Expansion nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika," sagte Kane Lightowler, der Präsident und leitende Geschäftsführer (COO) von Veza. "Beim fortdauernden Ausdehnen unseres globalen Wirkungsbereichs wird die Führungsrolle von Ismet eine entscheidende Rolle spielen. Es gilt, unser Wachstum zu beschleunigen und unseren Kunden und Partnern in Europa außerordentlichen Wert zu bieten. So begrüßen wir Ismet begeistert bei unserer Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika auf ihrem Weg der Initiativen der Identitäts- und Cybersicherheit."

Die Expansion von Veza nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika ist Teil der Firmenstrategie angesichts der wachsenden globalen Nachfrage nach Identitäts- und Cybersicherheit. Angesichts der fortdauernden Innovation der Firma in Sachen Identitätssicherheit und im Rahmen der Erweiterung ihres Wirkungsbereiches wird die Führungsrolle von Geri eine entscheidende Rolle spielen, um das Wachstum von Veza auf dem europäischen Markt zu fördern.

Über Veza

Veza ist führend in der Identitäts- und Cybersicherheit. Mit seiner Hilfe sichern viele Unternehmen ihren firmenweiten Zugriff. Die Zugangsplattform von Veza geht über die Hilfsmittel der Identity Governance and Administration (IGA) hinaus und ermöglicht die visuelle Darstellung, Überwachung und Steuerung von Berechtigungen. So erfüllen die Kundenunternehmen die Vorschriften, halten die Zugriffsrechte stets so niedrig wie möglich und senken die Gefahr von Datenverletzungen. Global tätige Unternehmen wie Wynn Resorts, Expedia und Blackstone vertrauen bei der Verwaltung der Nutzer-Identitätssicherheit auf Veza. Das umfasst die Überwachung privilegierter Zugriffe, die Sicherheit nicht menschlicher Identitäten (NHI), die Verwaltung der Zugriffsrechte, den Zugang zu Datensystemen, die Sicherheit des Zugriffs zu Software as a Service (SaaS), die Hygiene im Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), das Identity Security Posture Management (ISPM) zur Sicherung von Identitäten sowie IGA der nächsten Generation. Der Hauptsitz der im Jahr 2020 gegründeten Firma Veza befindet sich in Los Gatos, Kalifornien. Das Unternehmen erhält Finanzierung von Accel, Bain Capital, Ballistic Ventures, Google Ventures (GV), Norwest Venture Partners und True Ventures. Besuchen Sie uns bei www.veza.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X und YouTube.

