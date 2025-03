DJ United Internet zahlt "Nachholdividende" für 2018 bis 2023

DOW JONES--Die Aktionäre von United Internet können sich auf eine hohe Ausschüttung freuen. Wie der Konzern bei der Veröffentlichung endgültiger Zahlen für 2024 mitteilte, will er neben einer regulären Dividende von 0,40 Euro nach 0,50 Euro im Vorjahr eine "Nachholdividende" von 1,50 Euro ausschütten. Zudem kündigte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen einen leichten Umsatz- und Gewinnanstieg für 2025 an.

Die Sonderdividende von 1,50 Euro sei eine Kompensation für die geschmälerten Dividendenzahlungen der Jahre 2018 bis 2023, so der Konzern. In den vergangenen Jahren sei man davon ausgegangen, dass die Tochter 1&1 spätestens dieses Jahr weiteres Funkspektrum erwerben könnte, wobei United Internet gefordert gewesen wäre. Mit der Verlängerung der Frequenzen durch die Bundesnetzagentur am Montag verschiebe sich dies nun um Jahre. Dann könne 1&1 dies auch alleine finanzieren. Mit der Nachholdividende betrage die Ausschüttung für die Jahre 2018 bis 2023 etwa 35 Prozent des Nettogewinns.

Für das laufende Jahr rechnet United Internet mit einem Umsatzanstieg auf 6,4 von 6,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll auf 1,35 Milliarden Euro von 1,3 Milliarden zulegen. Die Investitionen sollen auf 800 Millionen von 775 Millionen steigen. United Internet hatte am 13. Februar bereits vorläufige Zahlen für 2024 veröffentlicht.

