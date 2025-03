Wasserstoff-Spezialist verzeichnet dramatischen Kurseinbruch von über 75% seit Juni 2024 - Analystenschätzungen prognostizieren weitere Verluste im Geschäftsjahr 2025.

Die AFC Energy-Aktie durchlebt derzeit eine schwierige Phase an den Börsen. Im gestrigen Handelsverlauf verzeichnete das Papier deutliche Einbußen und rutschte am Nachmittag um beachtliche 5,3 Prozent auf 0,072 EUR ab. Besonders alarmierend: Im Tagesverlauf wurde sogar ein Tiefstand von 0,066 EUR erreicht, bevor eine leichte Erholung einsetzte. Die Handelseröffnung lag noch bei 0,076 EUR, doch im weiteren Verlauf wurden insgesamt 31.228 AFC Energy-Aktien umgesetzt - ein Zeichen für die erhöhte Aktivität besorgter Anleger. Bemerkenswert ist der drastische Absturz von den Höchstständen: Das 52-Wochen-Hoch markierte das Papier noch Anfang Juni 2024 bei 0,304 EUR, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von über 325 Prozent entspricht. Die Aktie hat somit innerhalb weniger Monate mehr als drei Viertel ihres Wertes eingebüßt und bewegt sich gefährlich nahe am 52-Wochen-Tief.

Zukunftsaussichten bleiben angespannt

Die mittelfristigen Perspektiven für AFC Energy gestalten sich weiterhin herausfordernd. Branchenexperten rechnen für das Geschäftsjahr 2025 mit anhaltenden Verlusten. Die aktuellen Analysten-Prognosen gehen von einem Fehlbetrag von etwa 0,016 GBP je Aktie aus. Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf die nächste Quartalsbilanz, deren Veröffentlichung für den 24. Juli 2025 erwartet wird. Die jüngsten Kursverluste an verschiedenen Handelsplätzen - von Tradegate bis Frankfurt - verdeutlichen die angespannte Marktsituation für den Wasserstoff-Spezialisten. Während der grundsätzliche Trend zu erneuerbaren Energien und grünen Technologielösungen anhält, scheint AFC Energy derzeit nicht von der allgemeinen Wasserstoff-Euphorie profitieren zu können. Die starken Kursschwankungen der vergangenen Monate machen die Aktie zu einem hochspekulativen Investment.

