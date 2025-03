Die Home Depot-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen mit wechselhafter Tendenz. Im Frankfurt-Handel konnte das Papier zunächst um 0,3 Prozent auf 335,80 EUR zulegen, während es im XETRA-Handel leichte Verluste verzeichnete und um 0,2 Prozent auf 334,90 EUR nachgab. Die Aktie bewegt sich damit deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 412,10 EUR, das am 06.12.2024 erreicht wurde - ein Abstand von etwa 23 Prozent zum aktuellen Kursniveau. Vom 52-Wochen-Tief bei rund 297 EUR, das Ende Mai 2024 markiert wurde, hat sich der Kurs allerdings um mehr als 13 Prozent erholt. Die jüngsten Quartalszahlen des US-amerikanischen Baumarktriesen fielen durchaus positiv aus: Im Quartal mit Abschluss zum 31.01.2025 konnte Home Depot einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD verbuchen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 2,83 USD darstellt. Besonders erfreulich entwickelte sich der Umsatz, der um beachtliche 14,14 Prozent auf 39,70 Milliarden USD anstieg. Für Anleger steht zudem eine Dividende in Aussicht - Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 9,18 USD je Aktie, nach 9,00 USD im Vorjahr.

Ausblick und Analystenerwartungen

Die nächsten wichtigen Termine für Investoren stehen bereits fest: Am 20. Mai 2025 wird Home Depot voraussichtlich seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegen. Marktbeobachter blicken optimistisch in die Zukunft des Unternehmens - für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 15,09 USD je Aktie. Diese positive Einschätzung spiegelt sich auch in der allgemeinen Marktstimmung wider, wobei der Dow Jones, in dem Home Depot gelistet ist, zuletzt Zugewinne verzeichnen konnte. Trotz der leichten Kursschwankungen in den vergangenen Handelstagen deutet die solide Geschäftsentwicklung auf ein stabiles Fundament für den Baumarktkonzern hin, was für langfristig orientierte Anleger interessante Perspektiven eröffnen könnte.

