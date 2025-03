DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Belgiens Geschäftsklima sinkt im März

Das belgische Geschäftsklima hat sich im März eingetrübt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, fiel der Index um 2,8 Punkte auf minus 15,1 Zähler. Mit Ausnahme des Handels trugen in diesem Monat alle anderen Sektoren zum Rückgang des Geschäftsklimaindikators bei - Industrie, Bau, Einzelhandel und unternehmensbezogene Dienstleistungen. Besonders ausgeprägt war die Verschlechterung des Geschäftsklimas im Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen.·

EU begrenzt zollfreie Stahlimporte

Die Europäische Union unternimmt Schritte zum Schutz ihrer Stahlindustrie. Wie die Europäische Kommission mitteilte, limitiert sie die Menge an zollfreiem Stahl, die die Mitgliedsländer importieren können. Sie senkt die sogenannte Liberalisierungsrate auf 0,1 Prozent von zuvor 1 Prozent. Außerdem wird der Übertragungsmechanismus gestoppt, mit dem Länder ungenutzte Quoten in das nächste Quartal verschieben können. Die Änderungen sollen am 1. Juli wirksam werden.

Stimmung der US-Verbraucher sinkt im März zum vierten Mal

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im März zum vierten Mal in Folge abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 92,9. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 93,5 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 100,1 von zunächst 98,3 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 134,5 (Vormonat: 138,1), jener für die Erwartungen fiel auf 65,2 (74,8).

USA wollen Russland bei Schwarzmeer-Waffenstillstand mit Exporten helfen

Die Trump-Regierung will Russland bei der Erhöhung der Exporte von Getreide und Düngemitteln für den Weltmarkt unterstützen. Dazu hat sich die US-Regierung als Teil einer von den USA vermittelten Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine über eine Beendigung der Gewalt im Schwarzen Meer bereiterklärt.

US/Neubauverkäufe Feb +1,8% auf 676.000 (PROG: 677.000)

US/Neubauverkäufe Jan revidiert auf 664.000 (vorl: 657.000)

US/Neubauverkäufe Feb Bestand 8,9 Monate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen März +5,5% gg Vorjahr

March 25, 2025

