Bynder, ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuertem Enterprise-DAM, hat seine KI-Agenten angekündigt, eine Reihe neuer KI-Innovationen, die geschäftskritische Aufgaben wie die Anreicherung, Entdeckung, Umwandlung und Steuerung von Inhalten ausführen und den Weg für die nächste Entwicklung strategischer DAM-Bereitstellungen ebnen werden.

Nach dem Erfolg von Bynders AI Search, von der mittlerweile mehr als 750 Kunden profitieren, werden Bynders KI-Agenten alle Formen kreativer Inhalte anreichern und transformieren und gleichzeitig Governance und Compliance sicherstellen all dies ist entscheidend für die Bereitstellung immersiver, ansprechender Content-Erlebnisse in großem Maßstab.

Die KI-Agenten von Bynder werden von LLMs unterstützt und verfügen über die Intelligenz, um einen höheren Grad an Personalisierung zu ermöglichen. Sie verstehen den Kontext und die Absicht hinter der Aufforderung eines Benutzers, komplexe Content-Management-Aufgaben in großem Umfang auszuführen. Die Agenten nutzen die Leistungsfähigkeit der KI ohne die geschäftlichen Risiken von Datenschutz und nicht konformen Markeninhalten.

Durch die intelligente Automatisierung komplexer Content-Management-Aufgaben unter menschlicher Aufsicht unterstützen die KI-Agenten von Bynder wirkungsvolle strategische Initiativen, beschleunigen Geschäftsergebnisse, steigern die Produktivität aller Benutzer und Teams und fördern die Personalisierung und Interaktion über alle digitalen Kanäle hinweg.

Anreicherung

DAM-Administratoren und Content-Manager haben mit einem zunehmenden Volumen und einer zunehmenden Komplexität digitaler Assets zu kämpfen, und wesentliche Anreicherungsaufgaben wie das Taggen von Metadaten, die Erstellung von Titeln und das Verfassen von Beschreibungen erfordern immer noch einen erheblichen manuellen Aufwand und Zeit. Bynders Enrichment Agent, der auf LLMs basiert, kann "über die Pixel hinaussehen", um Geschäftsabläufe zu optimieren und geschäftsspezifische Anforderungen zu erfüllen. Er hilft Benutzern, Informationen aus Assets zu extrahieren und diese Assets mit Metadaten basierend auf Benutzeranfragen genauer und in größerem Umfang anzureichern. Der Enrichment Agent arbeitet mit Bynders Ecosystem Agent und mehr als 120 vorgefertigten Integrationen mit vorgelagerten Kreativtools und nachgelagerten Bereitstellungsplattformen zusammen, um automatisierte Workflows im gesamten Marketing-Technologie-Stack eines Benutzers zu unterstützen.

Transformation

Content-Ersteller stehen unter ständigem Druck, schnell ansprechende visuelle Inhalte zu erstellen, die für verschiedene Märkte, Zielgruppen und digitale Kanäle optimiert sind. Von der schnellen Größenanpassung eines Bildes für E-Commerce-Plattformen bis hin zur Erstellung von Variationen von Assets für lokalisierte Marketingkampagnen ohne die Hilfe von Kreativteams oder Agenturen Bynders Transformation Agent unterstützt Benutzer bei der Modifizierung und Wiederverwendung von Assets mithilfe der neuesten Gen-AI. Die Automatisierung traditioneller Aufgaben zur Bearbeitung von Assets wird die kreative Produktivität steigern, die Kosten für die Produktion von Inhalten senken und die Markteinführungszeit verkürzen.

Governance

Die rasche Zunahme digitaler Inhalte, die durch die Zunahme von Omnichannel-Plattformen vorangetrieben wird, hat die Verwaltung und Einhaltung von Inhalten anspruchsvoller und komplexer denn je gemacht. Die Nachverfolgung von Assets außerhalb des DAM bleibt eine Herausforderung, die den Markenwert und die Einhaltung von Vorschriften gefährdet. Bynders Governance Agent verbessert die Verwaltung und Einhaltung von Assets, um die Authentizität und Sicherheit der Marke in großem Maßstab zu gewährleisten. Der Governance Agent durchsucht das Web, um abgelaufene, veraltete oder nicht konforme digitale Assets in Sekundenschnelle zu identifizieren, und kann KI-generierte Inhalte erkennen, was für Klarheit bei der Markenkonformität sorgt.

Dominique LeBlond, CPO bei Bynder, sagte "Die KI-Agenten von Bynder bieten Unternehmen auf mehreren Ebenen einen Mehrwert. Die von uns entwickelte Technologie ist eine hochspezialisierte und kontextsensitive Lösung, die direkt in das DAM integriert ist, die einzige Quelle der Wahrheit für alle Inhalte. Unsere umfassende Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Marken während des Design- und Entwicklungsprozesses und ihre erfolgreiche Teilnahme am Early-Access-Programm haben unsere Richtung bestätigt, und wir freuen uns, die Technologie auf der Bynder Connect in New York vorzustellen."

Die KI-Agenten von Bynder werden am 21. Mai auf der Bynder Connect in New York vorgestellt, der globalen Kundenkonferenz des Unternehmens, auf der Branchenführer renommierter globaler Marken zusammenkommen, um mehr über die nächste Entwicklung von KI-gestütztem DAM und die neuesten Innovationen von Bynder zu erfahren.

Um sich für den Early Access anzumelden, besuchen Sie bitte https://labs.bynder.com/experiments/ai-agents/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325546031/de/

Contacts:

Manisha Mehta

manisha.mehta@bynder.com