Nach einem starken Auftakt in die Woche haben die US-Aktienmärkte am Dienstag deutlich an Fahrt verloren. Die anfängliche Euphorie der Anleger, die am Montag noch für kräftige Kursgewinne gesorgt hatte, wurde durch neue Unsicherheiten getrübt. Im Fokus standen dabei erneut die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der mit frischen Zolldrohungen für Verunsicherung sorgte.Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor Handelsschluss leicht um 0,09 Prozent nach und notierte bei 42.544 Punkten. ...

