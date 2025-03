Der Telekommunikationskonzern AT&T erwägt die Übernahme des Privatkundenbereichs von Lumen Technologies im Glasfasersektor für mehr als 5,5 Milliarden Dollar.

Der US-Telekommunikationsriese AT&T befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Glasfasergeschäfts für Privatkunden von Lumen Technologies. Laut Brancheninsidern könnte der Wert der Transaktion über 5,5 Milliarden US-Dollar betragen. Die Verhandlungen haben bereits ein exklusives Stadium erreicht, wobei die genauen Konditionen noch nicht final festgelegt wurden. Die Nachricht löste deutliche Bewegungen an der Börse aus: Während die AT&T-Aktie einen Kursgewinn von über einem Prozent verzeichnete, brach der Kurs von Lumen Technologies um mehr als zwölf Prozent ein. Die anfängliche Euphorie der Lumen-Anleger wandelte sich somit rasch in Enttäuschung. Beide Unternehmen haben bislang von offiziellen Stellungnahmen zu den Übernahmegesprächen abgesehen.

Strategische Expansionspläne im Glasfasermarkt

Die potenzielle Akquisition würde AT&Ts Position im wachsenden Markt für Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen erheblich stärken. Für Lumen Technologies scheint der mögliche Verkauf hingegen Teil einer strategischen Neuausrichtung zu sein. Erst kürzlich hatte der Finanzchef des Unternehmens auf einer Konferenz die Möglichkeit angedeutet, aus dem Glasfaser-Privatkundengeschäft auszusteigen und dieses zu monetarisieren. Er erwähnte dabei, dass dieses Kundensegment wahrscheinlich in einen Markt übergehen würde, der sich in einer Konsolidierungsphase befindet - wobei Lumen selbst nicht als Konsolidierer auftreten werde. Die laufenden Verhandlungen könnten allerdings noch scheitern, wie Marktbeobachter betonen. Für AT&T-Aktionäre stellt die mögliche Übernahme jedoch ein positives Signal für die Wachstumsstrategie des Konzerns dar.

