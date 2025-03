Leipzig (ots) -Rund 200 Gäste haben an diesem Dienstagabend, 25. März, gemeinsam mit der Band KARAT bei der Preview der neuen MDR-Dokumentation "50 Jahre KARAT - eine Rockgeschichte" eine der erfolgreichsten Rockbands Deutschlands gefeiert. Die vom MDR präsentierte Filmvorführung mit anschließender Podiumsdiskussion im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig wurde von Kim Fisher moderiert.Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Band KARAT waren Claudius Dreilich (Sänger), Bernd Römer (Gitarrist), Martin Becker (Keyboarder), Daniel Bätge (Bassist), Heiko Jung (Schlagzeuger) und Adele Walther (Managerin) der Einladung des MDR gefolgt, zur Preview des Films von Autor und Regisseur Lutz Pehner "50 Jahre KARAT - eine Rockgeschichte" nach Leipzig zu kommen und mit zahlreichen Fans in den Dialog zu gehen.MDR-Intendant Ralf Ludwig"KARAT - das ist eine Band, die den Soundtrack vieler Biografien prägte. KARAT steht für starke Musik und tiefsinnige Texte, mit denen sich viele Menschen seit fünf Jahrzehnten identifizieren konnten und können. Ihre Musik ist unverzichtbarer Teil der gesamtdeutschen Kulturgeschichte. Ich freue mich sehr, dass wir dies als MDR mit unserer Dokumentation zum Jubiläum würdigen dürfen."MDR-Programmdirektorin Jana Brandt:"KARAT hat deutsche Popgeschichte geschrieben und über Jahrzehnte immer wieder Brücken gebaut zwischen Ost und West, zwischen Pop und Klassik. Das macht die Band so einzigartig. Der MDR zeigt mit dieser kraftvollen Dokumentation zum 50. Bandjubiläum, dass uns die Aufarbeitung dieser Kultur- und Zeitgeschichte eine Herzensangelegenheit ist."Der Film rekonstruiert 50 Jahre Historie und begleitet die Band ins Hier und Jetzt. So sind die Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem dabei, wenn KARAT ihr neues Album live im Studio einspielen und als erste Rockband aus der DDR ein restlos ausverkauftes Konzert in der Elbphilharmonie Hamburg spielen. Heute, 50 Jahre nach ihrer Gründung, ist KARAT eine Band, die in Ost wie West gleichermaßen zuhause ist. Seit zwei Jahren hat sich Band wieder mit Musikern aus dem Sendegebiet verjüngt. Am Bass spielt Daniel Bätge, früher u.a. Bassist von Clueso, geboren in Sangerhausen. Er lebt in Leipzig. Heiko Jung trommelt. Geboren in Mühlhausen, lebt er heute in Bautzen.Im Zeitgeschichtlichen Forum konnte das Publikum nach dem Film unter der Moderation von Kim Fisher selbst in den direkten Austausch mit Autoren und den Musikern gehen.Lutz Pehnert, Autor der Dokumentation:"50 Jahre KARAT sind für mich nicht nur Rockgeschichte, sondern eine spannende Lektion darüber, wie man am Leben bleibt: wach, heiter, kreativ, selbstkritisch und selbstbewusst, allen Widerhaken zum Trotz. Und daraus entsteht wohl so eine Musik, die immer noch Menschen zum Träumen und Tanzen bringt, sei es im Leipziger Clara-Zetkin-Park, in der Erfurter Messehalle oder in der Hamburger Elbphilharmonie."Claudius Dreilich, KARAT-Sänger:"35 Jahre existiert diese Band nun im wieder vereinten Deutschland, wer hätte das bei der Gründung 1975 in der DDR gedacht. '50 Jahre KARAT' werden gefeiert mit neuem Album, einer großen Jubiläums-Tour und einer Dokumentation, es gibt viel zu erzählen."Der Film ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/50-jahre-karat/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8yNGVmY2QzZS01OThjLTQ2ZGItOGU4OC1lYWNhZjNmMmQzZTMvcHJvZ3JhbS00OTk2NDUtNDc5ODE4) abrufbar und am 30. März, um 20.15 Uhr, im MDR Fernsehen zu sehen. Die Redaktion hatten Denny Niesar und Andreas Fritsch. Die Dokumentation wurde von der Leipziger Produktionsfirma Hoferichter & Jacobs GmbH (Olaf Jacobs, Inga Brantin, Sabrina Volkmer) realisiert.Die Veranstaltung ist Teil der MDR-Dialogreihe "Mittendrin", bei der MDR-Redakteurinnen und -Redakteure in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs sind, Menschen vor Ort zum Dialog einladen und Einblicke in verschiedenste Programmangebote sowie in ihre Arbeit geben.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5998848