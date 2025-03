ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht netzwerkfähige Schicht (die eine abgestufte Luftblase schafft), verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, gab heute bekannt, dass das ExaGrid Reseller Partner Program von CRN , einer Marke von The Channel Company, durch die Aufnahme in den renommierten 2025 CRN Partner Program Guide geehrt wurde. Dieser Guide ist eine wesentliche Ressource für Lösungsanbieter auf der Suche nach Vendor-Partnerprogrammen, die zu ihren Unternehmenszielen passen und einen hohen Wert für Partner bieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325562846/de/

Der umfangreiche Support und die Ressourcen, die Technologieanbieter über ihre Partnerprogramme anbieten, sind wesentliche Punkte für Lösungsanbieter, die überlegen, mit welchen IT-Anbietern, Dienstleistern und Händlern sie gemeinsam erstklassige Technologielösungen entwickeln möchten. Programmkomponenten wie finanzielle Anreize, Vertriebs- und Marketingunterstützung, Schulungen und Zertifizierungen, technischer Support und mehr spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von langfristigem Wachstum und Rentabilität der Partner, und Anbieter können sich durch diese Aspekte von anderen abheben.

Für den 2025 Partner Program Guide hat das Forschungsteam von CRN Anbieter basierend auf Programmanforderungen und Angeboten bewertet, darunter Partnerschulungen und -weiterbildung, Unterstützung vor und nach dem Verkauf, Marketingprogramme sowie Ressourcen, technischer Support und Kommunikation.

"Es ist eine Ehre für ExaGrid, in den 2025 CRN Partner Program Guide aufgenommen zu werden", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid hat Jahre lang seinen Go-to-Market-Ansatz mit Wiederverkäufern perfektioniert, und wir glauben, dass wir eines der stärksten Wiederverkäufer-Programme der Branche haben. Unsere Channel-Partner wissen, dass der Tiered-Backup-Speicher von ExaGrid gut funktioniert und viele einzigartige Vorteile bietet, welche die Backup- und Wiederherstellungsperformance in der Backup-Umgebung von Kunden verbessern, dass wir umfangreichste Sicherheitsfunktionen und Wiederherstellung von Ransomware-Angriffen und unglaublichen Kundensupport bieten. Daher empfehlen sie Kunden, ExaGrid vertrauensvoll zu nutzen."

ExaGrid arbeitet mit Wiederverkäufern und Vertriebshändlern weltweit zusammen. Die ExaGrid-Programme sind so konzipiert, dass sie für Partner einfach zu handhaben sind, mit Unterstützung durch das ExaGrid-Verkaufsteam und ohne Meilensteinverpflichtungen. ExaGrid ist bekannt für sein Tiered-Backup-Speichersystem, das "einfach funktioniert", nicht über- oder unterdimensioniert ist und seinen Kunden den besten Kundensupport der Branche bietet, und zwar durch einen zugewiesenen Level-2-Techniker für den technischen Support, der sicherstellt, dass die Kunden der Partner gut betreut werden. ExaGrid bietet seinen Vertriebspartnern ein Registrierungsprogramm zum Schutz von Konten und Margen sowie SPIF-Anreize.

"Die Aufnahme in den 2025 CRN Partner Program Guide hebt das Engagement dieser Technologieanbieter hervor, sich gemeinsam mit Lösungsanbietern weiterzuentwickeln, Innovation zu fördern und den gegenseitigen Erfolg zu unterstützen", sagte Jennifer Follett, VP, U.S. Content and Executive Editor, CRN, bei The Channel Company. "Dieses kritische jährliche Projekt ermöglicht es Lösungsanbietern, Anbieter zu identifizieren, denen es wichtig ist, ihre Partnerprogramme zu verbessern und die sich stetig ändernden geschäftlichen Anforderungen von Channel- und Endkunden zu erfüllen. Der Guide bietet tiefe Einblicke in den spezifischen Wert der einzelnen Partnerprogramme, damit Lösungsanbieter vertrauensvoll entscheiden können, mit wem sie strategische Partnerschaften eingehen."

Der 2025 Partner Program Guide wird in der CRN-Ausgabe vom April 2025 und online veröffentlicht unter: https://www.crn.com/partner-program-guide/ppg2025

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company (TCC) ist der weltweit führende Anbieter für das Channel-Wachstum der weltweit führenden Technologiemarken. Wir beschleunigen den Erfolg von Technologieanbietern, Lösungsanbietern und Endnutzern in strategischen Channels mit führenden Medienmarken, integrierten Marketing- und Event-Services, strategischer Beratung und exklusiven Markt- und Zielgruppeninformationen. TCC ist ein Portfoliounternehmen von Investmentfonds, die von EagleTree Capital, einer in New York City ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie unter thechannelco.com.

Folgen Sie The Channel Company LinkedIn, X und Facebook.

© 2025 The Channel Company, Inc. CRN ist eine eingetragene Marke von The Channel Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325562846/de/

Contacts:

Kontakt von The Channel Company:

Kristin DaSilva

The Channel Company

kdasilva@thechannelcompany.com



ExaGrid-Kontakt:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com