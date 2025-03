Mehr Städte, mehr Verbindungen, geringere Wartezeit mit Right Now es war es noch nie so einfach, Kontakte zu knüpfen

Grindr, die Global Gayborhood in Your Pocket mit durchschnittlich mehr als 14,5 Millionen aktiven Benutzern pro Monat, gab heute die Expansion von Right Now bekannt, dem Feature, das Menschen auf der Suche nach unmittelbaren Begegnungen augenblicklich vernetzt. Right Now ist ein Echtzeit-Feed getrennt vom Netz, in dem Grindr-Benutzer Texte veröffentlichen und Fotos teilen können. Diese werden eine Stunde lang angezeigt und sagen anderen genau, wonach der entsprechende Benutzer jetzt gerade sucht.

Grindr's Right Now feature.

Ab heute wird Right Now in fünfzehn neuen Städten in Nordamerika, Europa und Südamerika eingeführt. New York City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, Austin, Chicago, Houston, Atlanta, Orlando, London, Paris, Madrid, Milan, Amsterdam und Sao Paulo einige der am dichtesten besiedelten Gayborhoods der Welt.

"Mit Right Now finden unsere Benutzer genau was sie wollen, wenn sie es wollen, ohne lange danach suchen zu müssen", sagte AJ Balance, Chief Product Officer bei Grindr. "Wir haben dieses Feature basierend auf Feedback aus unserer Community entwickelt, damit Benutzer sich mit Gleichgesinnten vernetzen können, ohne Zeit mit unerfüllten Erwartungen zu verschwenden. Viel zu oft beginnt man eine Unterhaltung, um kurz darauf festzustellen, dass man unterschiedliche Dinge will der eine möchte ein richtiges Date, der andere nur ein flüchtiges Treffen. Right Now sagt ganz klar und in Echtzeit, wer gerade verfügbar ist und wonach er oder sie sucht."

Right Now lässt sich unter iOS und Android über die Hauptnavigationsleiste, die Seitenleiste und eine interaktive Schaltfläche im Hauptraster aufrufen, über die Benutzer zu einem separaten Feed gelangen, der für Echtzeitkontakte optimiert ist. Beim Start erhalten die Benutzer zehn Sitzungen pro Woche, die jeweils eine Stunde dauern und jeden Freitag aktualisiert werden. Nach der Nutzung dieser Sitzungen können sie weitere Right Now-Sitzungen kaufen.

Diese Expansion baut auf den erfolgreichen Pilotversuchen mit Right Now aus dem Jahr 2024 in Australien und dem Großraum Washington D.C. auf und stärkt das Engagement von Grindr, mehr Gelegenheiten für erfolgreiche, beabsichtigte Kontakte zu schaffen. Achten Sie auf zukünftige Meldungen zur Einführung des Features an weiteren Orten auf der Welt.

In unserer Produkt-Roadmap können Sie sich die neuen Features genauer ansehen, die Grindr 2025 einführen wird.

Über Grindr Inc.

Mit mehr als 14,5 Millionen monatlich aktiven Nutzern hat sich Grindr (NYSE:GRND) zur Global Gayborhood in Your Pocket entwickelt, mit der Mission, eine Welt zu schaffen, in der das Leben unserer globalen Gemeinschaft frei, gleichberechtigt und gerecht ist. Grindr ist in 190 Ländern und Territorien verfügbar und ist für seine Nutzer oft die erste Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich auszudrücken und die Welt um sich herum zu entdecken. Seit 2015 setzt sich Grindr for Equality in Zusammenarbeit mit Organisationen in allen Regionen der Welt für die Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit von Millionen von LGBTQ+ Menschen ein. Grindr hat Büros in West Hollywood, der Bay Area, Chicago und New York. Die Grindr-App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.

