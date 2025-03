CRO Kursentwicklung: Wie nachhaltig ist die 30-Prozent-Rallye?

Nach einer überraschenden Kursrallye von über 30 % innerhalb von nur 24 Stunden rückt die Kryptowährung CRO heute wieder in den Fokus vieler Anleger. Auslöser des Kurssprungs waren neue Entwicklungen rund um geplante Krypto-ETFs in Zusammenarbeit mit Trump Media. Nun stellt sich die Frage: Kann CRO diesen Schwung mitnehmen und weiter zulegen, oder droht nach dem Hype eine schnelle Korrektur?

CRO ist heute der absolute Top-Performer am Markt

Während der Krypto-Markt heute durchschnittlich eine Konsolidierung erfährt und die meisten Coins kaum größere Gewinne oder Verluste verzeichnen, gibt es durchaus auch Kryptowährungen, die sich von der Masse abheben.

Bestes Beispiel dafür ist die eigene Kryptowährung der Krypto-Plattform Crypto.com namens Kronos beziehungsweise CRO. Die ist mit einem Kursanstieg von über 30 % innerhalb der letzten 24 Stunden mit großem Abstand der Top-Performer unter den Top 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und konnte ihren Wert so von einem gestrigen Kurs bei circa 0,08 $ heute auf einen zwischenzeitlichen Höchststand von 0,114 $ steigern und wird aktuell bei 0,108 $ gehandelt.

Wie geht es jetzt für den CRO-Coin weiter?

Das wird wahrscheinlich maßgeblich davon abhängen, wie sich die Nachrichtenlage um die geplanten neuen ETFs und ETPs von Trump Social und Crypto.com weiterentwickelt. Falls es hier weitere Nachrichten gibt und es klar wird, dass CRO in diesen neuen Finanzprodukten eine wesentliche Rolle spielen wird, könnte dies den Kurs auch in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter antreiben. Und sobald diese Finanzprodukte dann voraussichtlich Ende 2025 dem Markt zugänglich gemacht werden, könnte dies den Kurs von CRO natürlich auch langfristig positiv beeinflussen.

Wenn der Kurs sich nun also über 0,1 $ halten kann, wäre eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 0,12 $ oder 0,15 $ durchaus möglich, und auch ein neuer Jahreshöchststand in Richtung 0,25 $ könnte im Bereich des Möglichen liegen. Auf der anderen Seite muss man natürlich vorsichtig sein, da der Coin innerhalb der letzten 24 Stunden bereits eine starke Rallye erlebt hat. Sollte der erste Hype um diese Nachricht verflogen sein, besteht auch Potenzial dafür, dass Anleger Gewinne mitnehmen und sich der Pump ganz schnell in einen Dump verwandelt.

SOLX als Investitionsalternative im Presale

Ein spannendes Beispiel für einen Coin, der sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet, stellt derzeit unter anderem SOLX dar. Das ist die eigene Kryptowährung des jungen Krypto-Projektes Solaxy, das sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet, aber bereits ambitionierte Pläne verfolgt.

Solaxys Entwickler wollen hier, wie es der Name bereits vermuten lässt, auf der Solana-Blockchain aufbauen. Ihr Ziel ist es dabei, die erste eigene Layer-2-Lösung für Solana zu entwickeln und damit bisherige Probleme der Solana-Blockchain wie etwa Netzwerküberlastung, Skalierbarkeitsbeschränkungen und fehlgeschlagene Transaktionen aus der Welt zu schaffen. Die Solana-Blockchain soll so in Zukunft entlastet werden, indem Transaktionen ganz einfach auf die Solaxy-Blockchain ausgelagert werden können. Das würde dem Projekt natürlich massive Utility verleihen und könnte es zu einem wichtigen Bestandteil des Solana-Ökosystems machen.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.