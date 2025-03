Ethereum-Kursanalyse: Warum Experten eine Versiebenfachung erwarten

Ethereum hat in den letzten Tagen die wichtige psychologische Marke von 2.000 US-Dollar zurückerobert und sogar ein neues 2-Wochen-Hoch erreicht. Obwohl die zweitgrößte Kryptowährung im laufenden Jahr noch immer rund 40 Prozent ihres Wertes verloren hat, deuten verschiedene technische Indikatoren darauf hin, dass der Boden erreicht sein könnte. Renommierte Krypto-Analysten identifizieren nun Chartmuster, die auf ein enormes Aufwärtspotenzial hinweisen.

Bullenflagge im Monatschart deutet auf massive Kurssteigerung hin

Die Bullenflagge ist ein klassisches Fortsetzungsmuster im Aufwärtstrend, das nach einem starken Kursanstieg eine kurze Konsolidierungsphase in leicht fallender Form zeigt. Diese Formation signalisiert häufig eine Fortsetzung des vorangegangenen Trends, wobei Trader den Ausbruch über die obere Begrenzung der Flagge als Kaufsignal interpretieren. Das Kursziel ergibt sich dabei aus der Länge der vorangegangenen Aufwärtsbewegung, projiziert vom Ausbruchspunkt.

Der Analyst Merlijn The Trader hat im Monatschart von Ethereum genau dieses Muster identifiziert und leitet daraus ein langfristiges Kursziel von rund 15.000 US-Dollar ab. Dies würde einer Versiebenfachung des aktuellen Kurses entsprechen. Ein weiterer Experte, Rananjay Singh, erkennt parallel dazu ein bullisches Dreiecksmuster, aus dem ein Ausbruch zu einem Kursziel von über 8.000 US-Dollar führen könnte. Beide Analysten stützen ihre Prognosen auf historische Vergleiche, da ähnliche Formationen in früheren Zyklen zu starken Kursanstiegen bei Ethereum geführt haben.

Antizyklische Strategie könnte sich bei aktueller Marktlage lohnen

Immer mehr Trader sehen Anzeichen einer nachhaltigen Bodenbildung bei Ethereum. Neben den prozyklischen Einstiegsmöglichkeiten bei Ausbrüchen aus den genannten Chartformationen könnte mit Blick auf das Sentiment auch eine antizyklische Strategie interessant sein. Die jüngste Marktentwicklung könnte eine negative Übertreibung dargestellt haben, was für mutige Anleger günstige Einstiegschancen bietet.

Diese Einschätzung deckt sich mit der Beobachtung, dass der Kryptomarkt nach längeren Korrekturphasen oft überdurchschnittliche Erholungsphasen durchläuft. Mit zunehmender institutioneller Adoption und technologischen Fortschritten wie den Layer-2-Lösungen für mehr Skalierbarkeit könnte Ethereum langfristig wieder deutlich an Wert gewinnen. Die 200-Tage-Linie gilt dabei als wichtiger technischer Indikator, dessen nachhaltige Überwindung weitere Kurssteigerungen begünstigen würde.

Solaxy im Presale: Erste Layer-2 für Solana als interessante Alternative

Während Ethereum mit seinen Layer-2-Lösungen bereits deutliche Fortschritte in Sachen Skalierbarkeit erzielt hat, zeigt nun auch Solana Interesse an diesem Konzept. Mit dem Projekt Solaxy entsteht die erste speziell für Solana konzipierte Layer-2-Lösung, die auf Rollup-Technologie setzt. Das Ziel ist die Steigerung der Netzwerkeffizienz und die Abfederung typischer Engpässe bei hoher Auslastung.

Der SOLX-Token wird zunächst als ERC-20 auf Ethereum ausgegeben und soll später auch nativ auf Solana laufen - ein klares Bekenntnis zur Interoperabilität. Mit bereits über 27,5 Millionen US-Dollar im Vorverkauf zeigt sich das enorme Interesse der Anleger. Investitionen sind durch den Tausch von ETH, BNB, USDT oder SOL gegen SOLX möglich, und das Staking-Programm bietet aktuell eine beeindruckende jährliche Rendite von über 145 Prozent APY. Wer an diesem vielversprechenden Projekt teilhaben möchte, kann nach dem Verbinden eines kompatiblen Wallets zum aktuellen Presale-Preis investieren.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.