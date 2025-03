Krypto News: XRP und Solana bei den ETP Top - Ethereum Flop

Kryptowährungen haben sich mittlerweile auch an der Börse fest etabliert. In der vergangenen Woche verzeichneten die XRP und Solana ETP mit 6,71 Millionen US-Dollar und 6,44 Millionen US-Dollar die höchsten Zuflüsse. Im Gegensatz dazu standen Ethereum-basierte ETPs weiter unter Druck und verzeichneten Abflüsse in Höhe von 86 Millionen US-Dollar - die vierte Woche in Folge.

Auch Bitcoin erholte sich wieder und war mit 722 Millionen US-Dollar der Spitzenreiter bei den Zuflüssen. Vor allem Solana wird bei den Kleinanlegern immer beliebter - und das trotz der Meme-Coin Skandale der letzten Monate. Laut dem Analysten Ali Martinez halten derzeit rund 11 Millionen Menschen SOL in ihrer Wallet, was ein neuer Rekord ist. Dafür ging die Zahl der aktiven Adressen auf rund sieben Millionen zurück. Der SOL stieg in den letzten 24 Stunden um etwas mehr als 2 Prozent und notiert derzeit bei 145 US-Dollar.

Solana $SOL just hit a new all-time high in network adoption, with 11.09 million addresses now holding the token! pic.twitter.com/cZgD658ET9 - Ali (@ali_charts) March 21, 2025

Kommen die Solana Spot ETF?

Sowohl XRP als auch Solana sind 2025 die heißesten Kandidaten für einen Spot ETF. Vor rund einer Woche feierten die Solana Futures von Volatility Shares ihr Debüt an der CME. Damit macht der Altcoin einen riesigen Schritt Richtung Spot ETF, denn die Futures gelten als "Vorstufe" für dieses Anlagevehikel.

Der Vermögensverwalter Fidelity Investments sieht auch das Potenzial, dass in der Highspeed Blockchain stecken könnte und registrierte einen Solana Fund in Delaware. Damit folgt Fidelity Investments anderen Vermögensverwaltern wie Bitwise und Franklin Templeton, die ebenfalls Anträge auf einen Trust in Delaware eingereicht hatten. Wann und ob der Solana Spot ETF genehmigt wird, bleibt an dieser Stelle allerdings offen.

Solana gilt eigentlich als Ethereum Killer Nummer eins, wären da nicht die immer wieder auftretenden Probleme wegen Netzwerküberlastungen. Genau hier setzt das neue Projekt Solaxy an, als weltweit erste Layer 2 Lösung für Solana. Mit dem derzeit noch laufenden Presale ist es Solaxy gelungen knapp 28 Millionen US-Dollar einzusammeln. Das Interesse an der Layer 2 ist also groß, vermutlich auch, weil Solana wegen der vielen Netzwerkausfälle in der Vergangenheit berühmt-berüchtigt im Kryptospace ist.

Solaxy - die erste Solana Layer 2 Chain

Das Konzept von Solaxy ist ebenso einfach wie effektiv. Statt auf der Solana-Hauptkette werden die Transaktionen auf der Solaxy-Layer-2-Ebene verarbeitet und nur zur Bestätigung an die Layer-1-Ebene weitergeleitet. Dadurch wird das Hauptnetzwerk entlastet und weniger anfällig für Störungen und Ausfälle.

Gleichzeitig bietet Solaxy Multichain-Kompatibilität, die eine nahezu unbegrenzte Skalierung über verschiedene Blockchains hinweg ermöglicht. Dank der Bridging Technologie können Transaktionen nahtlos zwischen der Solaxy-Blockchain, Ethereum und anderen Netzwerken abgewickelt werden. Diese Interoperabilität macht Solaxy zu einer vielseitigen Lösung für das zunehmend vernetzte Kryptoökosystem. Mit Ethereum ist Solaxy bereits kompatibel, der native SOLX fungiert als ERC-20 Token.

SOLX - der Schlüssel zum Solaxy Ökosystem

Der SOLX ist auch gleichzeitig die Eintrittskarte in das Ökosystem von Solaxy. Derzeit haben Early Bird Investoren noch die Möglichkeit frühzeitig, in das Projekt einzusteigen. Der Presale läuft noch und ein SOLX kostet im Moment

0,001674 US-Dollar. Um als früher Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich. Der SOLX hat außerdem eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 7,8 Milliarden SOLX im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 146 %.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.