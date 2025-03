Freiburg (ots) -Gregor Gysi hält Reden in der Regel frei sowie mit Leidenschaft, Geist und Witz. Seine Eröffnung der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags als Alterspräsident ist bedauerlicherweise eine Ausnahme. (...) So überraschend der Linke-Politiker mit seinen Erfahrungen sowohl in der DDR als auch im wiedervereinigten Deutschland die Chance für einen überzeugenden Appell zu mehr Zusammenhalt vertan hat, so hat die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckner einen unerwartet großen Bogen zum Verständnis von Demokratie geschlagen. Deren einzigartige Stärke sei, dass auch Politiker Fehler zugeben könnten - und sollten. In einer Diktatur werde nicht über Fehler der Regierenden gesprochen. Wie Recht sie da hat. (...) Klöckner hat den richtigen Ton angeschlagen, menschlich, versöhnlich, aber auch fordernd. Sogar AfD und Linke applaudierten. https://mehr.bz/khs85qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5998860