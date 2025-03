Ermächtigung der Indie- und mittelständischen Spieleentwickler in Lateinamerika mit Finanzmitteln, Schulungen und Vermarktungstools

Xsolla, ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, freut sich, den Start des von Xsolla unterstützten Programms "Journey of Indies (JOIN)" bekannt zu geben. Diese auf Lateinamerika ausgerichtete Initiative soll Indie- und mittelständischen Spieleentwicklern dabei helfen, ihr Geschäft mit Vermarktungstools, Mentoring und Branchenpartnerschaften zu skalieren. Durch die Integration von Entwicklern in das Ökosystem der Vermarktungstools von Xsolla soll dieses Programm Innovationen vorantreiben, Möglichkeiten erweitern und neue Einnahmequellen generieren.

Wichtige Termine::

25. März: Livestream zur Ankündigung des JOIN-Programms um 17:00 Uhr ET.

Livestream zur Ankündigung des JOIN-Programms um 17:00 Uhr ET. 7. April: Start des Accelerator-Programms.

Start des Accelerator-Programms. 25. April: Eröffnung des offiziellen Hubs in Brasilia.

Eröffnung des offiziellen Hubs in Brasilia. 30. April: Gamescom-LATAM-Panel zum Accelerator-Programm in Brasilien.

Gamescom-LATAM-Panel zum Accelerator-Programm in Brasilien. 22.-26. Juni: B2B Innova Summit-Veranstaltung in Brasilia.

In Zusammenarbeit mit Institutio Conecta und Indie Hero wird die Initiative einen Zuschuss des Sekretariats für Wissenschaft, Technologie und Innovation des Bundesdistrikts (SECTI-DF) nutzen, um ein Videospielzentrum in Brasilia einzurichten. Dieses Zentrum wird einen speziellen Raum für Bildung, Geschäftsentwicklung und praktische Vermarktungsschulungen bieten. Das JOIN-Programm arbeitet mit Spielentwicklerverbänden, Branchenakteuren und öffentlichen/privaten Einrichtungen zusammen, um das kreative Potenzial der Region zu erschließen.

Das von Xsolla unterstützte Programm "Journey of Indies (JOIN)" ist darauf ausgelegt, die einzigartigen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Indie- und mittelständische Entwickler in Lateinamerika und der Karibik konfrontiert sind, und bietet strukturierte Unterstützung durch:

Exklusiver einjähriger Zugang zu Bildungsprogrammen Indie Hero wird die Bildungsinhalte von JOIN in ganz Brasilien verbreiten und sicherstellen, dass Entwickler wertvolle Einblicke in die Geschäftsstrategien der Spielebranche erhalten.

Indie Hero wird die Bildungsinhalte von JOIN in ganz Brasilien verbreiten und sicherstellen, dass Entwickler wertvolle Einblicke in die Geschäftsstrategien der Spielebranche erhalten. Mentoring und Talentauswahl JOIN unterstützt die Auswahl der besten Kandidaten für verschiedene Förderprogramme und hilft Entwicklern, ihre Projekte und Geschäftsmodelle zu optimieren.

JOIN unterstützt die Auswahl der besten Kandidaten für verschiedene Förderprogramme und hilft Entwicklern, ihre Projekte und Geschäftsmodelle zu optimieren. Praktische Schulung zur Kommerzialisierung Die Teilnehmer erhalten allgemeine Kenntnisse über Monetarisierung und Vertrieb, die über die Tools von Xsolla hinausgehen. Sie lernen auch, die Lösungen von Xsolla in ihre Markteinführungsstrategien zu integrieren.

Die Teilnehmer erhalten allgemeine Kenntnisse über Monetarisierung und Vertrieb, die über die Tools von Xsolla hinausgehen. Sie lernen auch, die Lösungen von Xsolla in ihre Markteinführungsstrategien zu integrieren. Branchenweite Zusammenarbeit Durch das umfangreiche Netzwerk von Indie Hero mit Spieleverbänden und Gilden in ganz Brasilien wird das Programm seine Reichweite und Wirkung vergrößern.

Durch das umfangreiche Netzwerk von Indie Hero mit Spieleverbänden und Gilden in ganz Brasilien wird das Programm seine Reichweite und Wirkung vergrößern. Unterstützung bei Veröffentlichung und Vertrieb Indie Heros Veröffentlichungslabel GoGo Games Interactive wird Entwickler bei der nahtlosen Einbindung in das Ökosystem von Xsolla unterstützen.

"Lateinamerika und die Karibik sind eine der vielversprechendsten und am schnellsten wachsenden Regionen für die Spieleentwicklung", so Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. "Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren der Branche und Investitionen in lokale Talente sind wir bestrebt, Entwicklern die notwendigen Ressourcen und das Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre kreativen Visionen in erfolgreiche Unternehmen umsetzen können."

Das Programm "The Journey of Indies (JOIN)" nimmt ab sofort Bewerbungen entgegen. Indie- und mittelgroße Studios in ganz Lateinamerika sind dazu aufgerufen, sich zu bewerben und diese einmalige Gelegenheit zu nutzen, um ihr Geschäft mit der Expertise von Xsolla zu vergrößern.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie unter: https://xsolla.pro/p6i

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com