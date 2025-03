World Liberty Financial Inc. ("WLFI"), der Entwickler eines bahnbrechenden DeFi-Protokolls und einer Governance-Plattform, die von Präsident Donald J. Trump inspiriert wurden, kündigte heute seine Pläne zur Einführung von USD1 an, einem Stablecoin, der im Verhältnis 1:1 in US-Dollar (USD) einlösbar ist.

Der USD1 von WLFI wird zu 100 durch kurzfristige US-Staatsanleihen, US-Dollar-Einlagen und andere Bargeldäquivalente gedeckt sein. Zunächst werden USD1-Token auf den Blockchains Ethereum (ETH) und Binance Smart Chain (BSC) geprägt, wobei eine Ausweitung auf andere Protokolle in Zukunft geplant ist. Jeder Token soll einen Wert von 1 USD beibehalten und vollständig durch ein Reserveportfolio abgesichert sein, das regelmäßig von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft wird.

"USD1 bietet, was algorithmische und anonyme Krypto-Projekte nicht können Zugang zur Leistungsfähigkeit von DeFi, untermauert durch die Glaubwürdigkeit und die Sicherungsmaßnahmen der angesehensten Namen im traditionellen Finanzwesen", sagte Zach Witkoff, Mitbegründer von WLFI. "Wir bieten eine digitale Dollar-Stablecoin an, die souveräne Investoren und große Institutionen vertrauensvoll in ihre Strategien für nahtlose, sichere grenzüberschreitende Transaktionen integrieren können."

Die USD1-Reserven werden von BitGo verwahrt, dem weltweit größten unabhängigen qualifizierten Verwahrer und Marktführer in den Bereichen Sicherheit, Verwahrung und Liquidität digitaler Vermögenswerte. BitGo bietet Tausenden von institutionellen Kunden in verschiedenen internationalen Rechtsordnungen das operative Rückgrat. BitGo Prime, der Prime-Brokerage-Service von BitGo, wird ebenfalls USD1 unterstützen und institutionellen Kunden Zugang zu hoher Liquidität und Handel bieten, und das alles aus einer versicherten und regulierten qualifizierten Verwahrung heraus.

"Die Einführung von USD1 stellt einen bedeutenden Fortschritt bei institutionellen digitalen Vermögenswerten dar", sagte Mike Belshe, CEO von BitGo. "Unsere Kunden verlangen sowohl Sicherheit als auch Effizienz, und diese Partnerschaft mit WLFI bietet beides sie kombiniert hohe Liquidität mit der Gewissheit, dass die Reserven sicher verwahrt und verwaltet werden, und zwar im Rahmen einer regulierten, qualifizierten Verwahrung."

Im Gegensatz zu Alternativen, die zusätzliche Risikofaktoren mit sich bringen, setzt USD1 durch seinen konservativen Ansatz auf Stabilität. Durch den Verzicht auf komplexe Mechanismen zur Ertragsgenerierung bietet USD1 die Klarheit und Sicherheit, die für eine breitere institutionelle Akzeptanz erforderlich sind.

Während World Liberty Financial weiterhin die Zukunft der dezentralen Finanzierung gestaltet, können Sie sich über die neuesten Entwicklungen und Ankündigungen auf dem Laufenden halten, indem Sie uns auf X unter https://x.com/worldlibertyfi folgen.

Über World Liberty Financial

World Liberty Financial (WLFI) ist eine bahnbrechende DeFi-Protokoll- und Governance-Plattform, die sich der Stärkung des Einzelnen durch transparente, zugängliche und sichere Finanzlösungen verschrieben hat. Inspiriert von der Vision von Präsident Donald J. Trump strebt WLFI die Demokratisierung des Zugangs zu DeFi an, indem benutzerfreundliche Tools entwickelt werden, die die Vorteile der dezentralen Finanzierung einem breiteren Publikum zugänglich machen. WLFI plant, an der Spitze von DeFi zu stehen und eine intuitive, robuste Plattform anzubieten, die es den Nutzern ermöglicht, aktiv an der finanziellen Zukunft teilzuhaben.

Über BitGo

BitGo ist der führende Infrastrukturanbieter von Lösungen für digitale Vermögenswerte und bietet Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs- und Abwicklungsdienste aus regulierten Cold Storages an. Seit unserer Gründung 2013 konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden eine sichere Navigation im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu ermöglichen. Mit einer großen globalen Präsenz durch mehrere regulierte Unternehmen bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken, Börsen und Plattformen der Branche, sowie Millionen von Privatanlegern weltweit. Als operatives Rückgrat der digitalen Wirtschaft wickelt BitGo einen erheblichen Teil der Bitcoin-Netzwerktransaktionen ab und ist der größte unabhängige Verwahrer und Anbieter von digitalen Vermögenswerten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

