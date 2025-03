HyperLight, der Entwickler der TFLN Chiplet-Plattform, gab heute die Markteinführung seines bahnbrechenden 110-GHz-Low-Vp-Intensitätsmodulators mit branchenüblichen Glasfaser- und Mikrowellensteckern bekannt. Dieses branchenweit erste Gerät verbessert die elektrooptischen Modulationsfähigkeiten für kritische Anwendungen erheblich, darunter Tests mit 400 Gbps pro Lane, Kalibrierung von Fotodioden mit 100 GHz+, Hochfrequenz-Radio-over-Fiber-Systeme und verschiedene andere Spitzentechnologien.

HyperLight's New 110 GHz Low Vp Intensity Modulator with Record Low 1.4V Half-Wave Voltage

Durch die Nutzung der proprietären TFLN Chiplet-Plattform von HyperLight erreicht dieser revolutionäre Modulator eine beispiellose Halbwellenspannung (Vp) von nur 1,4 V mit einer Bandbreitenleistung von über 110 GHz und setzt damit einen neuen Maßstab in der Modulation mit hoher Bandbreite. Durch die Kombination von extrem niedrigem Vp mit minimaler Einfügedämpfung und umfassender Wellenlängenabdeckung über optische O-, C- und L-Bänder lässt sich das Gerät nahtlos in Arbitrary-Waveform-Generatoren mit 200 GBaud+ integrieren. Seine Leistung vereinfacht Hochgeschwindigkeits-Testaufbauten erheblich, indem der Bedarf an externer HF-Verstärkung reduziert oder eliminiert wird.

Seit ihrer Markteinführung wurden die verpackten Modulatoren von HyperLight von branchenführenden Unternehmen in großem Umfang eingesetzt. HyperLight ist ein zuverlässiger Lieferant von Dünnschicht-Lithiumniobat-Modulatoren (TFLN) für Thorlabs, einem weltweit führenden Anbieter von Photonik-Lösungen, und stellt seine anhaltende Exzellenz und Marktführerschaft unter Beweis. Adam Knapp, General Manager der Thorlabs-Abteilung für ultraschnelle Optik, kommentierte: "Unsere MX110-Reihe von Sendern mit hoher Bandbreite ist die Antwort auf die wachsende Nachfrage von Branchenführern im Bereich KI und Datenkommunikation. Wir sind ständig bestrebt, die leistungsstärksten E-O-Wandler der Branche herzustellen, und HyperLight hat sich eindeutig als der führende Anbieter für elektrooptische Modulatoren etabliert, die die kritische 110-GHz-Schwelle überschreiten."

Mian Zhang, CEO von HyperLight, fügte hinzu: "Wir sind weiterhin fest entschlossen, erstklassige elektrooptische Modulatoren in großen Mengen bereitzustellen. Dieses neueste Gerät ist ein Beispiel für unser Engagement, unsere bewährte TFLN Chiplet-Technologie zu nutzen, um Kunden in den Bereichen Datenkommunikation, Telekommunikation, Test und Messung sowie Radio-over-Fiber zu unterstützen. Unsere Modulatoren sind sorgfältig konstruiert und kalibriert, um Innovationen zu beschleunigen und die strengen Anforderungen der nächsten Generation elektrooptischer Systeme zu erfüllen."

HyperLight erweitert sein Produktportfolio weiter und stellt gleichzeitig den branchenweit ersten 110-GHz-IQ-Modulator vor, der für kohärente Tests mit Raten über 240 GBaud entwickelt wurde, sowie einen fortschrittlichen 110-GHz+-Einseitenbandmodulator, der die Bänder C, L und O abdeckt. Diese neuen Ergänzungen erweitern die umfangreiche TFLN-Modulatoren-Produktfamilie von HyperLight, zu der 65-GHz-Intensitätsmodulatoren, Subvolt-Vp-Modulatoren, 110-GHz-Phasenmodulatoren und 40-GHz-Ultra-Low-Vp-Modulatoren gehören, und bieten umfassende Lösungen, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der Industrie zugeschnitten sind.

Über HyperLight

HyperLight hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, und liefert integrierte Hochleistungs-Photoniklösungen, die auf seiner TFLN Chiplet-Plattform basieren. Durch die einzigartige Kombination der überlegenen elektrooptischen Eigenschaften von Dünnschicht-Lithiumniobat (TFLN) mit skalierbaren CMOS-kompatiblen Fertigungsprozessen bieten die Lösungen von HyperLight eine beispiellose Bandbreite, extrem geringe Verluste und eine außergewöhnliche Energieeffizienz. Diese nahtlos integrierten Lösungen ermöglichen bahnbrechende Innovationen in den Bereichen KI, Rechenzentren, Telekommunikation, Quantencomputer und aufstrebende Technologien.

