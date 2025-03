Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Tenon Medical verzeichnete einen beeindruckenden Kursanstieg, nachdem die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA eine Erweiterung für das Catamaran SI Joint Fusion System genehmigt hatte. Das an der NASDAQ notierte Unternehmen, das sich auf innovative Behandlungsmethoden für Sakroiliakalgelenk-Erkrankungen spezialisiert hat, konnte einen Kurssprung von mehr als 280 Prozent verbuchen. Die FDA-Zulassung ermöglicht nun den Einsatz des Catamaran-Systems nicht nur als eigenständige Therapie, sondern auch als Ergänzung zu einer thorakolumbalen Wirbelsäulenfusion. Diese Erweiterung öffnet für Tenon Medical einen bisher unerschlossenen Markt und könnte dem Unternehmen signifikante neue Geschäftsmöglichkeiten bieten. Das im Oktober 2022 landesweit eingeführte System setzt auf einen minimalinvasiven Ansatz zur Stabilisierung des Iliosakralgelenks mittels eines robusten Titanimplantats und wurde speziell konzipiert, um wichtige Nerven- und Gefäßstrukturen zu schonen.

Finanzlage und Kapitalerhöhung

Parallel zur FDA-Genehmigung veröffentlichte Tenon Medical auch positive Geschäftszahlen für das Jahr 2024. Der Jahresumsatz stieg um 12 Prozent auf 3,3 Millionen US-Dollar, während sich der Verlust je Aktie deutlich von 68,64 US-Dollar auf 11,26 US-Dollar reduzierte. Zur weiteren Stärkung der Finanzposition hat das Unternehmen zudem eine Kapitalerhöhung angekündigt. In einem registrierten Direktangebot werden 1.271.500 Stammaktien zu einem Preis von 2,00 US-Dollar je Aktie an einen auf das Gesundheitswesen fokussierten institutionellen Investor ausgegeben. In einer parallel stattfindenden Privatplatzierung werden zusätzlich Optionsscheine mit gleicher Stückzahl angeboten. Der erwartete Bruttoerlös von rund 2,5 Millionen US-Dollar soll für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Angebot wird voraussichtlich bis zum 27. März 2025 abgeschlossen sein. Trotz der aktuellen Herausforderungen - die Aktie hatte seit Jahresbeginn fast 48 Prozent an Wert eingebüßt - verfügt das Unternehmen über eine solide Bruttomarge von über 50 Prozent und plant, seine Marktpräsenz mit dem Launch der Catamaran SE-Plattform bis Mitte 2025 weiter auszubauen.

