Der IT-Sicherheitsanbieter unterstützt Unternehmen bei der Risikominimierung durch präventive Strategien und bereitet seine World Tour 2025 mit KI-Fokus vor.

Trend Micro festigt seine Position im Cybersicherheitsmarkt durch proaktive Maßnahmen, die darauf abzielen, Cyberrisiken für seine Kunden zu reduzieren. Das Unternehmen hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie Kunden durch die Implementierung proaktiver Sicherheitsstrategien ihre Cyber-Risikobewertungen erfolgreich senken konnten.

Der Bericht hebt zwei wesentliche Erkenntnisse hervor: Zum einen verzeichneten Kunden, die Trend Micros proaktive Sicherheitsmaßnahmen einsetzen, eine deutliche Verringerung ihrer Cyber-Risikobewertungen. Zum anderen unterstreicht die Studie die Wirksamkeit der Lösungen des Unternehmens über verschiedene Branchen und Bedrohungslandschaften hinweg. Diese Initiative verdeutlicht das Engagement von Trend Micro, Organisationen mit Werkzeugen und Erkenntnissen auszustatten, um potenzielle Cyberbedrohungen effektiv zu antizipieren und zu minimieren.

World Tour 2025: Fokus auf Cyber-Resilienz

Für das kommende Jahr bereitet Trend Micro seine World Tour 2025 vor, die sich auf die Konvergenz von künstlicher Intelligenz und Cyber-Resilienz konzentriert. Die Veranstaltungsreihe zielt darauf ab, den Teilnehmern umsetzbare Erkenntnisse und Strategien zur Stärkung von Cybersicherheitsmaßnahmen angesichts sich ständig weiterentwickelnder Bedrohungen zu vermitteln.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehören verschiedene thematische Schwerpunkte. Die Teilnehmer erhalten Anleitungen zum Schutz von KI-Initiativen in Unternehmen unter dem Motto "Sichere KI im großen Maßstab". Live-Simulationen von Angriffen bieten praktische Erfahrungen mit neu auftretenden Cyberattacken aus der realen Welt. Zudem werden Demonstrationen dynamischer Cybersicherheits-Workflows präsentiert sowie Einblicke in Technologien gegeben, die Security Operations Center neu gestalten. Nicht zuletzt bietet die Tour umfangreiche Vernetzungsmöglichkeiten mit Branchenexperten und Vordenkers.

Kontinuierliche Innovation in der Cybersicherheit

Die World Tour 2025 spiegelt Trend Micros Engagement wider, Cybersicherheitsherausforderungen stets einen Schritt voraus zu sein. Dies wird durch die Förderung kontinuierlichen Lernens und Anpassung innerhalb der Branche erreicht. Der Ansatz des Unternehmens, proaktive Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen, zeigt sich sowohl in den neuesten Forschungsergebnissen als auch in den geplanten Veranstaltungen für das kommende Jahr.

Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen, dass Trend Micro nicht nur auf bestehende Bedrohungen reagiert, sondern aktiv daran arbeitet, künftige Sicherheitsrisiken zu antizipieren und zu neutralisieren. Diese vorausschauende Herangehensweise ermöglicht es Kunden, ihre Cyber-Risikobewertungen kontinuierlich zu verbessern und ihre digitale Infrastruktur nachhaltig abzusichern.

