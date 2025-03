KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" zu Buchmesse Leipzig:

"Worte bewegen Welten", lautet das Motto in Leipzig. Wie erfüllend es ist, mit Büchern in fremde Welten abzutauchen, wissen leidenschaftliche Leser. Doch trotz so vieler kluger Bücher, von denen 15 für den Leipziger Buchpreis nominiert sind, verändert sich die Welt nicht zum Besseren. Autoritäre Tendenzen, Hetze, die Demokratie unter Druck - von den internationalen Kriegen, Krisen und Konflikten zu schweigen: In Leipzig wird wieder die Macht der Literatur beschworen werden, aber oft nur pures Entsetzen und Ratlosigkeit herrschen./DP/jha