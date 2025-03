Die Aktienmärkte standen zuletzt deutlich unter Druck. Doch nun schlug ein Indikator der Investmentbank Goldman Sachs an. Kommt jetzt doch die Erholung an der Börse? Diese Daten sprechen jetzt für ein Comeback. Aktuell befindet sich der S&P 500 im Korrekturterritorium. Die Gründe dafür sind vielfältig und hängen unter anderem mit der globalen Unsicherheit, einer möglichen Rezession in den USA und den Verwerfungen rund um potenzielle Handelszölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...