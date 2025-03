Bernd Krüper, der neue Präsident und Direktor seit Herbst 2024, blickt hoffnungsvoll auf die anstehende bauma Messe in München. Denn Energie-Effizienz und Klimawende stehen voll in der öffentlichen Wahrnehmung. Unternehmen mit hohem energetischen Einsatz suchen aktiv nach ESG-konformen Lösungen. Das kanadische Unternehmen dynaCERT ist seit 2004 auf die Entwicklung von Diesel-Zusatzgeräten auf Wasserstoff-Basis konzentriert. Verbrennungsvorgänge werden damit optimiert und sauberer, der Verbrauch sinkt. Für die technologischen Lösungen erhielt das Unternehmen in 2024 eine Zertifizierung des weltbekannten Instituts VERRA. Mit positivem Ergebnis: Der Vertriebs-Rollout beschleunigt sich, denn das zugrundeliegende ESG-Thema und der Erwerb von Emissions-Zertifikaten ist gerade für Unternehmen im öffentlichen Rampenlicht eine wichtige Steuerungskomponente. Das Analysehaus GBC Research hat genau nachgerechnet und votiert mit "Buy" - der Kurs hebt gerade ab. Ein perfektes Setup für einen Vervielfacher im Depot.

