Der Spezialchemiekonzern steigert seinen Jahresumsatz um 25% auf 15,2 Milliarden Euro und profitiert von höheren Verkaufspreisen sowie strategischer Marktpositionierung.

Die Evonik-Aktie notiert aktuell bei 21,09 Euro und zeigt trotz eines Wochenrückgangs von 3,79% eine beeindruckende Jahresentwicklung mit einem Plus von fast 26% seit Jahresbeginn. Der Spezialchemiekonzern konnte im Geschäftsjahr 2024 seinen Umsatz um 25% auf 15,2 Milliarden Euro steigern. Das bereinigte EBITDA erreichte 2,065 Milliarden Euro und lag damit im oberen Bereich der prognostizierten Spanne von 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro.

Besonders erfreulich entwickelte sich das Segment Nutrition & Care, wo höhere Verkaufspreise für essentielle Aminosäuren in Kombination mit Kosteneinsparungen zur positiven Geschäftsentwicklung beitrugen. Auch der Geschäftsbereich Smart Materials verzeichnete eine positive Entwicklung durch eine verbesserte Anlagenauslastung. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Aktie inzwischen mehr als 28% über ihrem 52-Wochen-Tief von 16,44 Euro notiert, das im Januar 2025 erreicht wurde.

Robuste Positionierung im internationalen Handelsumfeld

CEO Christian Kullmann betonte die vorteilhafte Positionierung des Unternehmens gegenüber internationalen Handelskonflikten. Etwa 80% der in den USA verkauften Produkte werden auch dort hergestellt, was Evonik in die Lage versetzt, potenziell sogar von Schutzzöllen zu profitieren. Diese strategische Aufstellung zusammen mit erfolgreichen Sparmaßnahmen und der Fokussierung auf profitablere Geschäftsbereiche hat die Marktposition des Konzerns gestärkt.

Die Aktionäre können sich über eine stabile Dividende von 1,17 Euro pro Aktie freuen, was einer Dividendenrendite von etwa 6% entspricht. Diese Kontinuität unterstreicht das Bestreben, auch in unsicheren Zeiten eine attraktive Rendite zu bieten und spiegelt sich im technischen Kursbild wider, wo die Aktie aktuell mehr als 10% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt gehandelt wird.

Optimistische Prognose für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Evonik zuversichtlich und erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,0 und 2,3 Milliarden Euro. Die Cash-Conversion-Rate soll bei etwa 40% liegen, während eine weitere Verbesserung der Kapitalrendite (ROCE) angestrebt wird. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds setzt das Unternehmen auf diszipliniertes Kosten- und Investitionsmanagement, um die Rentabilität weiter zu steigern.

Die positive Unternehmensentwicklung spiegelt sich auch in der Kursentwicklung der vergangenen 30 Tage wider, in denen die Aktie um beachtliche 9,76% zulegen konnte. Dies ist besonders bemerkenswert in Anbetracht der aktuellen Volatilität von mehr als 40% auf annualisierter 30-Tage-Basis, was auf ein dynamisches Handelsumfeld hindeutet.

