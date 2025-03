Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index

Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8



Anlass der Studie: Research Comment (Update März 2025) Letzte

Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle



NEWSUPDATE GBC MAX (GBC MITTEL-STANDSANLEIHEN INDEX)



Index-Anleihe im Fokus: Verve Group SE*5a,7,11:



Verve Group SE: Wachstumsstarkes Ad-Tech-Unternehmen mit hoher EBITDA-Marge

Die Verve Group SE betreibt eine schnell wachsende, profitable Werbesoftware-Plattform, die die weltweite Nachfrage von Werbetreibenden mit dem Werbeangebot von Publishern zusammenführt und mit Hilfe von First-Party-Daten aus eigenen Online-Spielen und der Integration in über 65.000 Apps, die Werbeergebnisse verbessert. Verve generiert 80,0% seiner Umsätze in den USA. Durch Investitionen in organisches Wachstum und Innovation sowie gezielte Übernahmen hat Verve einen One-Stop-Shop für programmatische Werbung aufgebaut, der es Unternehmen ermöglicht, Werbeplätze über alle schnell wachsenden emerging media channels (mobile Apps, Web, Connected TV und Digital Out of Home) zu kaufen und zu verkaufen, mit dem Ziel, Werbung besser zu machen.



Die zuletzt veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen des Jahres 2024 konnten mit einem starken Umsatzanstieg um 35,7% auf 437,01 Mio. EUR (VJ: 321,98 Mio. EUR) und dementsprechend einem Rekordjahr begeistern. Insbesondere das dynamische Wachstum im vierten Quartal um 46,0% (davon 24,0% organisches Wachstum, ohne Jun-M&A und Währungseffekte) auf 144,20 Mio. EUR (Q4 2023: 98,7 Mio. EUR) hat hierzu wesentlich beigetragen, wobei das Schlussquartal ebenfalls mit neuen Bestwerten auf Umsatz- und Ergebnisebene abgeschlossen wurde. Neben den deutlichen organischen Wachstumsimpulsen (erzieltes organisches Wachstum: ca. 24,0%) hat auch die im Sommer 2024 durchgeführte Jun Group-Übernahme das Wachstumstempo nochmals erhöht.

Die äußerst positive Geschäftsentwicklung spiegelte sich auch auf allen Ergebnisebenen wider. So konnte mit einem erzielten EBITDA in Höhe von 128,52 Mio. EUR das starke Vorjahresniveau (VJ: 128,46 Mio. EUR) sogar leicht übertroffen werden. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A- und Restrukturierungskosten oder Neubewertung von Bilanzposten) ergab sich ein deutlicher Anstieg des bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) um 40,0% auf 133,25 Mio. EUR (VJ: 95,17 Mio. EUR). Hieraus ergab sich ein moderater Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) auf 30,5% (VJ: 29,6%).

Mit der Veröffentlichung seiner vorläufigen Geschäftszahlen hat der Ad-Tech-Konzern ebenfalls einen groben Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2025 gegeben und beabsichtigt diese Guidance im weiteren Jahresverlauf (voraussichtlich im Auftaktquartal) nochmals zu konkretisieren. So rechnet das Verve-Management, auch vor dem Hintergrund eines bereits guten Jahresauftaktgeschäfts für das laufende Geschäftsjahr mit einem zweistelligen organischen Wachstum. Parallel zu der Herausgabe eines allgemeinen Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr hat das Verve-Management seine mittelfristige Guidance (Umsatz CAGR: 25,0-30,0%; Adj. EBITDA-Marge: 30,0-35,0%) erneut bestätigt.



Die neu begebene Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR wird zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2026 und 2027 verwendet, um die Finanzierungskosten zu senken. Zudem besitzt die neue Anleihe einen variablen Zinscoupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR + 4,00 % und wird voraussichtlich ab April handelbar sein.



Newsflash zu den Anleihen im Index:



Homann Holzwerkstoffe GmbH*11:



Die Homann Holzwerkstoffe teilt mit, dass alle erforderlichen Genehmigungen zur Inbetriebnahme des neuen Werkes in Litauen vorliegen. Der Produktionsstart erfolgt in den nächsten Wochen.



Mutares SE & Co. KGaA*11:



Die Mutares hat bekannt gegeben, dass die Übernahme der GDL Anläggning & Miljö AB von der GDL Transport Holding AB abgeschlossen ist. Das Unternehmen stärkt damit das Segment Goods & Services. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte sie einen Umsatz von 100 Mio. EUR.



OTTO GmbH & Co. KG*11:



Petra Scharner-Wolff wird neue Vorstandsvorsitzende der Otto Group. Zuvor hatte sie den Posten der Konzern-Vorständin Finanzen, Controlling und Personal inne. Der bisherige CEO Alexander Birken übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat.



PCC SE*11:



Die PCC SE emittiert zum 01. April 2025 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 5,50 % p.a.. Die Laufzeit liegt bei 5 Jahren und das Emissionsvolumen bei 25 Mio. EUR. Die Zeichnungsfrist läuft bis 31.03.2025.

PORR AG*11:



Die PORR AG vermeldet einen neuen Großauftrag zum Bau einer 34 km langen Erdgasleitung zwischen Kolnik und Danzig. Das Auftragsvolumen liegt bei 90,5 Mio. EUR



Photon Energy N.V. *11:



Das Unternehmen meldet die Betriebsaufnahme von drei

Photovoltaik-Kraftwerken in Ungarn. Die Gesamtleistung der Kraftwerke liegt bei 5,1 MWp und erweitert das Portfolio der Photon Energy auf 57,5 MWp.

reconcept GmbH*11:



Die neue Anleihe reconcept Green Bond III wurde nach zweifacher Aufstockung auf das maximale Emissionsvolumen von 25 Mio. EUR erfolgreich emittiert. Der Coupon liegt bei 6,75 %.



The Platform Group AG*11:



The Platform Group hat bekannt gegeben, dass Geschäft der fintus und fintus AI zu übernehmen. Ein Vertrag über den Erwerb von 51% der Unternehmensanteile wurde bereits geschlossen. Die fintus hat sich bereits als erfolgreiche SaaS Plattform für stark regulierte Finanzinstitute in Deutschland und Österreich etabliert.



Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Starke Entwicklung des GBC MAX



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 150 hat der Qualitätsindex GBC MAX an seine letztjährige begonnene positive Performance weiter angeknüpft und damit den durch das herausfordernde Marktumfeld verursachten Tiefpunkt vom vierten Quartal 2023 (rund 127 Indexpunkte) weit hinter sich gelassen und entsprechend eine erfolgreiche Erholungsphase durchlaufen.

Seit dem Tiefpunkt hat sich unser Anleiheindex im gleichen Zuge wie der Mittel-standsanleihenmarkt deutlich erholt und auch über mehrere Quartale hinweg diesen positiven Trend fortgesetzt. Entsprechend konnte der GBC MAX seit Jahresbeginn eine deutlich positive Indexentwicklung vorweisen.

In Bezug auf den allgemeinen Sektor der Mittelstandsanleihen (sog. KMU-Anleihemarkt) setzte sich im vergangenen Jahr 2024 die Erholung und Verbesserung der Marktlage fort. So hat eine Studie der Investor-Relations-Beratungsgesellschaft IR.on gezeigt, dass im vergangenen Jahr 33 Mittelstandsanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,10 Mrd. EUR herausgegeben und platziert wurden und damit über ein Drittel mehr als im Vorjahr (2023: 24 Platzierungen über insgesamt 788,0 Mio. EUR). Für das aktuelle Jahr 2025 wird basierend auf den Einschätzungen befragter Emissionshäuser mit durchschnittlich 27 Emissionen gerechnet und entsprechend mit einer leicht rückläufigen Marktentwicklung.

Im Rahmen der erfolgreichen Index-Erholung konnte der GBC MAX im bisherigen Jahresverlauf eine deutlich positive Performance von 2,43% (YTD-Performance) erzielen. Noch wesentlich positiver gestaltete sich die Long-Run-Performance des Mittelstandsanleiheindex. So befindet sich der Anleiheindex seit seiner Auflage (01.02.2013) trotz des schwierigen Marktumfelds und herausfordernder Rahmenbedingungen weiterhin mit einem Wertzuwachs von +30,94% deutlich zweistellig im Plus.



Änderungen seit dem letzten Index Update im September 2024

Der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) ist basierend auf unseren Recherchen weiterhin der einzige Qualitätsanleihenindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen. Mit dem jetzigen Index-Update werden folgende Veränderungen im Index vorgenommen.



Somit befinden sich aktuell 43 Unternehmensanleihen im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) stellt aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur dar, um den deutschen bzw. europäischen Anleihensektor für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz fassend abzudecken bzw. abzubilden.

Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,98% bzw. 6,50%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,38 Jahre.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32084.pdf



