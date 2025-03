DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Bei VW bahnt sich eine weitere Krise an. Eine, von der ein Anwalt des Autobauers vor Gericht sagte: "Die Sache ist ernst. Es ist jetzt eine Frage von Leben oder Tod." VW steckt in einem Rechtsstreit mit der indischen Steuerbehörde. Ganze 2,8 Milliarden Dollar Strafe müsste der Konzern im schlimmsten Fall zahlen, eine Summe, die sogar den Riesen-Konzern gehörig schmerzen würde. Der Vorwurf: VW soll fast vollständige Autos auseinandergebaut und in zerlegter Form nach Indien importiert haben. Dort sei die Ware der Steuerbehörde zufolge dann als Einzelteile deklariert worden - und nicht als Auto. Somit sank die Zolllast von 30 bis 35 Prozent auf gerade einmal fünf bis 15 Prozent. Die 2,8 Milliarden US-Dollar, die "Skoda Auto Volkswagen India" nachträglich an Steuern zahlen müsste, könnten dazu führen, dass die indische Tochter nicht mehr überlebensfähig sei. Das erklärte Volkswagen-Anwalt Arvind Datar am Montag vor Gericht. (Süddeutsche Zeitung)

AMBOSS - Der Berliner Anbieter der medizinischen Lern-App Amboss erhält eine üppige Geldspritze. Man habe sich in einer Finanzierungsrunde 240 Millionen Euro gesichert, teilte das 2012 gegründete Unternehmen am Dienstag mit. Das Geld komme hauptsächlich von Kirkbi, dem dänischen Family Office der Lego-Erben sowie vom Londoner Vermögensverwalter M&G und vom Londoner Finanzinvestor Lightrock. Auch bestehende Investoren hätten sich beteiligt. In der Vergangenheit haben unter anderem der Berliner Wagniskapitalgeber Cherry Ventures, Holtzbrinck Digital (eine Beteiligungsgesellschaft der Holtzbrinck-Verlagsgruppe) und der Londoner Tech-Investor Target Global Geld in die Firma gesteckt. (Börsen-Zeitung)

QANTAS - Die australische Fluggesellschaft Qantas will ab 2027 die längsten Direktflüge der Welt zwischen Sydney anbieten. Die Ultralangstreckenflüge zwischen Sydney und London sowie Sydney und New York werden voraussichtlich 19 Stunden dauern. Es wurde noch keine Entscheidung darüber getroffen, welche Strecke als erste in Betrieb genommen wird. Die Airline setzt auf eine starke Passagiernachfrage für ihr "Project Sunrise". Für die bereits seit 2018 angebotene Direktverbindung von London nach Perth erhalte Qantas positives Kundenfeedback, sagte CEO Vanessa Hudson. (Financial Times)

AIRBUS - Der Flugzeugbauer Airbus plant gegen Ende des 2020er Jahre Testflüge eines Demonstrators des "Open-Fan"-Triebwerks mit einem modifizierten A380-Superjumbo. Die Flüge dienen als Grundlage für eine Entscheidung über die Stromversorgung für die Nachfolgegeneration der A320-Flugzeuge, die gegen Ende der 2030er Jahre auf den Markt kommen soll. Airbus hofft auf eine Steigerung der Kraftstoffeffizienz um 20 bis 30 Prozent. Das Unternehmen müsse sicherstellen, dass neue Technologien "ausgereift" seien, sagte Bruno Fichefeux, der Leiter der Airbus-Zukunftsprogramme. Die Open-Fan-Technologie sei einer der wichtigsten Durchbrüche. (Financial Times)

March 26, 2025

