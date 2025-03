EQS-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

WashTec AG: Deutliche EBIT-Steigerung um 9,5% trotz leichtem Umsatzrückgang um 2,6%



26.03.2025 / 07:00 CET/CEST

WashTec AG: Deutliche EBIT-Steigerung um 9,5 % trotz leichtem Umsatzrückgang um 2,6 % Umsatz Mio. € 476,9 | Vorjahr Mio. € 489,5

EBIT Mio. € 45,5 | Vorjahr Mio. € 41,9; EBIT-Marge 9,5 % | Vorjahr 8,6 %

Free Cashflow Mio. € 39,5 | Vorjahr Mio. € 46,1

Dividendenvorschlag: € 2,40 | Vorjahr € 2,20



Augsburg, 26. März 2025 - Die WashTec Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von Mio. € 476,9 und lag damit um 2,6 % unter dem Vorjahr (Mio. € 489,5). Diese Entwicklung resultierte im Wesentlichen aus den geringeren Absatzzahlen bei neuen Anlagen insbesondere bei Großkunden in Nordamerika, wohingegen der Umsatz im Segment Europa und sonstige leicht gesteigert werden konnte.



Das EBIT lag trotz des Umsatzrückgangs aufgrund des verbesserten Bruttoergebnisses vom Umsatz mit Mio. € 45,5 über dem Vorjahr (Mio. € 41,9). Die EBIT-Marge verbesserte sich auf

9,5 % (Vorjahr: 8,6 %).



Im vierten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,4 % auf Mio. € 142,6 und erreichte damit den zweithöchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf einen deutlich höheren Absatz von Maschinen bei Großkunden im Segment Europa und sonstige zurückzuführen. Das EBIT stieg im vierten Quartal deutlich um Mio. € 2,9 bzw. 19,3 % auf Mio. € 17,9 (Vorjahr: Mio. € 15,0) - der bisher höchste Quartalswert.



Der Free Cashflow lag bedingt durch einen starken Geschäftsverlauf im vierten Quartal und einem dadurch gegenüber Dezember 2023 höheren Net Operating Working Capital mit Mio. € 39,5 unter dem Vorjahr (Mio. € 46,1).



Das Eigenkapital belief sich auf Mio. € 88,5 nach Mio. € 85,8 zum Vorjahresbilanzstichtag. Die Eigenkapitalquote lag mit 31,7 % auf dem Niveau des Vorjahres (31,6 %).



"Im Geschäftsjahr 2024 konnten wir in einem herausfordernden Marktumfeld bei leicht gesunkenen Umsätzen unseren operativen Gewinn (EBIT) deutlich steigern. Insbesondere im letzten Quartal konnten wir dabei nochmal deutlich zulegen. Dies ist auf eine herausragende Teamleistung zurückzuführen. Darüber hinaus haben wir wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Unter anderem haben wir eine neue Aufbauorganisation eingeführt und verschiedene Programme zur Komplexitäts- und Kostenreduktion angestoßen, deren volle Wirkung sich erst in den kommenden Jahren entfalten werden" erklärte Michael Drolshagen, Vorstandsvorsitzender der WashTec AG.



Hauptversammlung 2025

Die ordentliche Hauptversammlung der WashTec AG findet am Dienstag, den 13. Mai 2025 statt. Für das Geschäftsjahr 2024 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von € 2,40 je Aktie vor.



Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

WashTec geht für das Geschäftsjahr 2025 von einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich (2024: Mio. € 476,9) sowie von einer im Verhältnis zum Umsatzwachstum überproportionalen EBIT-Steigerung (d.h. im oberen einstelligen bis unteren zweistelligen Prozentbereich) aus (2024: Mio. € 45,5).



Im Jahr 2025 wird das Unternehmen weiter an einer Optimierung des Net Operating Working Capital arbeiten. Damit einhergehend erwartet das Unternehmen einen Free Cashflow zwischen Mio. € 35 und Mio. € 45 (2024: Mio. € 39,5).





Allgemeiner Risikohinweis

Jede Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können.



Den Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2024 und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf unserer Investor Relations Website .





Über WashTec:

Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec rund 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.



Wesentliche Konzern-Kennzahlen: Mio. €, IFRS 2024 2023 Veränderung in % Umsatz 476,9 489,5 -2,6 EBIT 45,5 41,9 8,6 EBIT-Marge in % 9,5 8,6 90 BP EBT 42,3 38,4 10,2 Konzernergebnis 31,0 28,0 10,7 Ergebnis je Aktie1) (in €) 2,32 2,09 11,0 Free Cashflow 39,5 46,1 -14,3 ROCE in % 23,6 21,5 210 BP Mio. €, IFRS 31. Dez. 24 31. Dez. 23 Veränderung abs. Bilanzsumme 279,7 271,3 8,4 Eigenkapital 88,5 85,8 2,7 Eigenkapitalquote in % 31,7 31,6 10 BP Net Operating Working Capital2) 94,0 83,5 10,5 Beschäftigte zum Stichtag 1.770 1.687 83

1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien; verwässert = unverwässert

2) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen









Kontakt:

WashTec AG

Argonstraße 7

86153 Augsburg



E-Mail: ir@washtec.com



