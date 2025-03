© Foto: Pat Mazzera - dpa-Bildfunk

GameStop investiert künftig in Bitcoin und folgt damit MicroStrategy. Die aktuellen Quartalszahlen zeigen: Das Gaming-Geschäft steckt weiter in der Krise. Eine Überraschung gibt es beim Gewinn. Die Details. GameStop meldet sich mit einem Krypto-Paukenschlag zurück: Der US-Videospielehändler will künftig Bitcoin als strategische Reserve halten - und folgt damit dem Vorbild von MicroStrategy. Doch während die Aktie nachbörslich an der Nasdaq um sieben Prozent zulegte, offenbart der aktuelle Quartalsbericht deutliche Schwächen im traditionellen Gaming-Geschäft. Die US-Videospielhandelskette überraschte zwar im vierten Quartal mit einem Gewinn pro Aktie von 0,29 US-Dollar und lag damit deutlich …