United Internet hat am Dienstagabend seine endgültigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr geliefert. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen eine höhere Dividende an. Die Aktie rutschte zunächst ins Minus, konnte dann aber deutlich ins Plus drehe.Die vorläufigen Zahlen für 2024, die am 13. Februar veröffentlicht wurden, hat United Internet bestätigt. Im laufenden Jahr will das Unternehmen sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis steigern. ...

