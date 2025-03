Wie chinesischen Forscher:innen ein Übertragungsrekord von Quantenschlüsseln gelungen ist und was den Film "Der wilde Roboter" besonders macht, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge. Quantencomputer sind sehr gut darin, komplexe Rechenaufgaben zu lösen. Die Quantentechnologie kann aber auch eingesetzt werden, um Daten zu verschlüsseln. Die sogenannte Quantenkryptografie ist dann gegen Abhör-Aktionen gesichert - zumindest theoretisch. So schreibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...