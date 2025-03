Eltville (ots) -Der Sommer wird wild mit Jules Mumm: Pünktlich zum Start der Festival-Saison 2025 präsentiert die Sektmarke für kurze Zeit eine neue Limited Design Edition im angesagten Leo-Look. Jede Flasche der drei beliebten Sorten Medium Dry, Dry und Rosé Dry feiert in ihrem auffälligen Design unvergessliche Momente - und bietet neben einem Sofortgewinn die Chance auf attraktive Festival-Gewinne.Unter dem Motto "Jules Mumm - enjoy your wildlife!" lädt die Sektmarke dazu ein, den Sommer maximal auszuleben und das Leben zu feiern - egal ob bei einer spontanen Party, einem Picknick im Park oder einem entspannten Treffen mit Freunden. Jules Mumm erfreut sich vor allem bei jungen Erwachsenen großer Beliebtheit und erreicht die Zielgruppe 18-39 Jahre besser als andere Sektmarken.[1] Auch mit der aktuellen Promotion spricht die Lifestyle-Marke besonders die junge Zielgruppe an, denn das Durchschnittsalter der Festivalbesucher liegt laut der Studie "Going Out.Side 2022" bei rund 27 Jahren. Damit ist Jules Mumm der ideale Begleiter für ausgelassene Festival-Sommer.Das Highlight 2025 ist die exklusive Limited Edition im wilden Leo-Look, die jede Jules Mumm Flasche im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 31. Juli zu einem echten Hingucker macht. Mit dem Design trifft Jules Mumm den Nerv der Zeit, denn der Leo-Look ist in diesem Sommer nicht wegzudenken. "Unsere Konsumenten lieben die spontanen und ausgelassenen Momente im Leben - Jules Mumm ist hierfür der perfekte Begleiter. Mit unserer neuen Limited Design Edition möchten wir dazu inspirieren, jeden Moment in vollen Zügen zu genießen. Damit geben wir den Startschuss für einen wilden Sommer", so Stephanie Schieszl, Marketing Director bei Rotkäppchen-Mumm.Zum Abfeiern: Das Festival-GewinnspielBis zum 31. Juli 2025 können Konsumenten jeden Kassenbon einer gekauften Jules Mumm Sektflasche auf www.julesmumm.de/festival-gewinnspiel hochladen und sich ihre Chance auf attraktive Gewinne sichern.Hauptgewinn: 15 x 4 Tickets für ein Festival nach Wahl + 2.000 EUR Taschengeld für jede Vierer-Crew - und unvergessliche Festival-ErlebnisseZusätzlich: 100x Sofortbildkamera Instax mini 12, um die schönsten Momente direkt festzuhaltenJede Flasche gewinnt: 10 % About You Gutschein für das perfekte Festival-OutfitSommer, Sonne, Festival - und Jules MummJules Mumm besucht diesen Sommer mit seinem eigenen Jules Mumm Barwagen und vielen weiteren coolen Aktionen angesagte Festivals in ganz Deutschland. Besucher können hier den prickelnden Sekt von Jules Mumm genießen und auf eine wilde Festival-Zeit anstoßen.Alle Informationen zum Gewinnspiel und den Teilnahmebedingungen sind zu finden unter: www.julesmumm.de/festival-gewinnspiel/teilnahmebedingungen[1] YouGov Sim-IT Shopper Insights, Jules Mumm // Sekt, Umsatz, Alter 18 bis 39 Jahre, Gesamtmarkt, 2024Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHTugba SoybelliVölklinger Str. 3340221 DüsseldorfMobil: +49 172 8508131tugba.soybelli@ogilvy.comwww.ogilvy.com/de/Original-Content von: Jules Mumm, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104276/5998894